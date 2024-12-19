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الرياضة - 09:11 - بجميع المحافظات.. جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:11 - بجميع المحافظات.. جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:11 - بجميع المحافظات.. جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:11 مساءً - جدول امتحانات الترم الأول 2025/2024 أصبح من ضمن أكثر الكلمات بحثاً على جوجل، حيث يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في الفترة الأخيرة عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالنسبة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص جداول امتحانات إتمام الفصل الدراسي الأول، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 - 2025

تستعد المديريات التعليمية والإدارات لتقييم الطلاب في المواد الدراسية الأساسية بداية من 11 يناير المقبل وحتى 23 من نفس الشهر، وذلك حسب جدول امتحان كل مديرية تعليمية وتوزيع المواد الدراسية الأساسية، على أن تبدأ المديريات التعليمية والإدارات بتقييم الطلاب في المواد غير المضافة للمجموع والأنشطة ومواد المستوى الرفيع قبل 11 يناير.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

وبدأت المديريات التعليمية في اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025، حيث تعقد امتحانات للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2025 بواقع 140 درجة النهاية الكبرى للترم الأول فقط و140 درجة للترم الثاني بواقع 280 درجة للفصلين الدراسيين.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وطبقًا لما صرحت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية ستبدأ من يوم 18 يناير 2025 حتي يوم 23 يناير 2025، ويكون ذلك مطبقًا على طلاب المدارس الحكومية والخاصة واللغات.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025/2024

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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