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3 ملايين مشاهدة لـ أغنية نوال "يا لايم المشتاق" عبر يوتيوب - أخبار كلمتك

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3 ملايين مشاهدة لـ أغنية نوال "يا لايم المشتاق" عبر يوتيوب - أخبار كلمتك

3 ملايين مشاهدة لـ أغنية نوال "يا لايم المشتاق" عبر يوتيوب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:10 مساءً - وصلت أغنية “يا لايم المشتاق” للمطربة  نوال إلى 3 ملايين مشاهدة عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتجاوزت الأغنية حاجز الـ 3 ملايين بعد مرور نحو شهر فقط على طرحها عبر يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

سحب الجنسية الكويتية من المطربة نوال

يذكر أنه صدر إعلان رسمي في 30 نوفمبر الماضي بالجريدة الرسمية الكويتية يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان الكبير داود حسين والمطربة نوال الكويتية، بالإضافة إلى سحب الجنسية من أي شخص اكتسبها معهما عن طريق التبعية.

سحب الجنسية الكويتية من المطربة نوال وسالم الهندي

 وأصدر نفس المرسوم قرارًا يقضي بسحب الجنسية الكويتية من سالم الشيخ صالح الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

وقد تم اتخاذ هذا القرار بحسب الإعلان بناءً على توصية من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، التي اجتمعت يوم الخميس الماضي لعرض قرار سحب الجنسية من 1758 حالة على مجلس الوزراء.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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