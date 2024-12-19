أمطار على الإسكندرية تزامنا مع بدء نوة «الفيضة الصغرى» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:16 مساءً - تعرضت الاسكندرية مساء اليوم لأمطار متوسطة تزامنا مع بدء نوة "الفيضة الصغرى "، واستمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الاسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم ومغادرة ووصول السفن المختلفة ورسوها علي الارصفة.

وأكد محافظ الاسكندرية أحمد خالد، أن غرفة العمليات بالمحافظة منعقدة علي مدار ال 24 ساعة لتلقي أية بلاغات بوجود تجمعات لمياه الامطار، موجها جميع الاجهزة التنفيذية والخدمية باتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهة ظروف وتداعيات الطقس.

وقررت شركة الصرف الصحي بالاسكندرية، رفع حالة الطوارئ وتمركز سيارات ومعدات كسح المياه بالاماكن الساخنة والتي تشهد تجمعات مياه الامطار لتصريفها، وتنظيف "الشنايش" من المخلفات لمنع تراكم المياه وتسهيل الحركة..

من جانبه، وجه رئيس هيئة ميناء الاسكندرية اللواء بحري أحمد حواش إدارتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أية إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظا علي الممتلكات والارواح وسلامة الملاحة البحرية.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يذكر أن نوة الفيضة الصغرى هي أشد نوات الشتاء في مصر، وتبدأ يوم 19 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام متتالية وتصاحبها أمطار وعواصف شديدة و رياح شمالية غربية.