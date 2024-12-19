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مشاهير العرب - رمضان 2025.. باسم سمرة يكشف عن كواليس دوره في «العتاولة 2 (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - رمضان 2025.. باسم سمرة يكشف عن كواليس دوره في «العتاولة 2 (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. باسم سمرة يكشف عن كواليس دوره في «العتاولة 2 (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:16 مساءً - كشف الفنان باسم سمرة، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور الفيديوهات «إنستجرام»، تفاصيل شخصيته ضمن أحداث مسلسل العتاولة 2، والذي يشارك من خلاله ضمن مسلسلات موسم رمضان 2025.

وشارك باسم سمرة، صورة من كواليس مسلسل «العتاولة 2 عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، أظهرت تفاصيل شخصيته ضمن أحداث مسلسل العتاولة 2، حيث يقدم شخصية عيسي الوزارن، الذي يعد عدو للعتاولة، ومن المتوقع أن تتصاعد الأحداث بينهما ضمن أحداث المسلسل الذي يُعرض في موسم رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل العتاولة

وتدور أحداث مسلسل العتاولة، حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟

أبطال مسلسل العتاولة

يضم مسلسل العتاولة، عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبد الله، فيفي عبده، ميمي جمال، ثراء جبيل، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

وفي وقت سابق، أعلن المخرج أحمد خالد موسي، عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسل «العتاولة 2 بطولة أحمد السقا، وطارق لطفي، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وشارك أحمد خالد، كلاكيت المسلسل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلق عليه: «بسم الله دعواتكم».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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