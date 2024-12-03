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مشاهير العرب - بعد طرحه.. تفاصيل البرومو التشويقي لفيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد طرحه.. تفاصيل البرومو التشويقي لفيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد طرحه.. تفاصيل البرومو التشويقي لفيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - أطلقت الشركة المنتجة لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» من بطولة الفنان عصام عمر البرومو الدعائي عبر منصاتها الرقمية، اليوم الثلاثاء، وذلك استعدادا لعرضه في يناير المقبل.

وكشفت الشركة المنتجة عن البرومو التشويقي لفيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة: «الإعلان الرسمي لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، بجميع دور السينما في مصر 1 يناير والعالم العربي 9 يناير».

ويظهر عصام عمر في البرومو الدعائي لفيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، رفقة كلبه الذي يعيش معه، ويواجه الكثير من التحديات لخروجه.

أبطال فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»

يضم فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، عددا من الفنانين منهم: عصام عمر، وركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، والعمل من إخراج خالد منصور.

عرض فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» في مهرجان فينيسيا

وكان الفنان عصام عمر، أعرب عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام عن سعادته بعرض فيلمه «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» على هامش مهرجان فينيسيا السينمائي في نسخته الـ 81، بين نجوم العالم.

وشارك عصام عمر، صورة عبر حسابه على «إنستجرام» على هامش فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي، وعلق عليها قائلا: «وما بكم من نعمة فمن الله».

وظهر عصام عمر على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ 81 مرتديا دبوس على هيئة علم فلسطين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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