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دونجا وأسامة جلال وإيمان العاصي في العرض الخاص لـ«الحريفة 2 (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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دونجا وأسامة جلال وإيمان العاصي في العرض الخاص لـ«الحريفة 2 (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

دونجا وأسامة جلال وإيمان العاصي في العرض الخاص لـ«الحريفة 2 (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:14 مساءً - حرص نبيل عماد دونجا نجم نادي الزمالك، وأسامة جلال لاعب بيراميدز على حضور العرض الخاص لفيلم الحريفة 2.

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وحرصت على حضور العرض أيضا، الفنانة إيمان العاصي، والفنان أمير المصري، والكابتن فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، وعبد الستار صبري نجم المنتخب السابق، وآخرون.

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الفيلم من إخراج كريم سعد ومن تأليف إياد صالح، ومن المقرر عرضه في دور السينما بدءًا من 4 ديسمبر بمصر و5 ديسمبر بسينمات الخليج.

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وطرحت الشركة المنتجة لـ "الحريفة 2" الريمونتادا، البوسترات الرسمية والفردية  للفيلم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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فيلم الحريفة 2

فيلم "الحريفة ٢" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم معًا.

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ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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