دونجا وأسامة جلال وإيمان العاصي في العرض الخاص لـ«الحريفة 2 (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:14 مساءً - حرص نبيل عماد دونجا نجم نادي الزمالك، وأسامة جلال لاعب بيراميدز على حضور العرض الخاص لفيلم الحريفة 2.

وحرصت على حضور العرض أيضا، الفنانة إيمان العاصي، والفنان أمير المصري، والكابتن فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، وعبد الستار صبري نجم المنتخب السابق، وآخرون.

الفيلم من إخراج كريم سعد ومن تأليف إياد صالح، ومن المقرر عرضه في دور السينما بدءًا من 4 ديسمبر بمصر و5 ديسمبر بسينمات الخليج.

وطرحت الشركة المنتجة لـ "الحريفة 2" الريمونتادا، البوسترات الرسمية والفردية للفيلم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

فيلم الحريفة 2

فيلم "الحريفة ٢" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم معًا.

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.