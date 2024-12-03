مش محتاج الترند، المهن الموسيقية تدافع عن قرار مصطفى كامل بالتحقيق مع شيرين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:04 مساءً - أكد الدكتور محمد عبد الله وكيل النقيب العام والمتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين، أن الآراء التي أثيرت مؤخرًا بشأن ادعاءات محاولات النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، الوصول إلى “تريند”، لا أساس لها من الصحة.

وأوضح بأن مصطفى كامل هو فنان قدير يتمتع بمسيرة مهنية طويلة، كملحن وشاعر ومطرب وصانع للنجوم، ما يجعل مكانته الفنية والإنسانية بعيدة عن مثل هذه الادعاءات.

وأضاف البيان أن النقيب لا يحتاج إلى أي تصرفات أو مواقف مفتعلة لتحقيق ما يُسمى “تريند”، حيث تعتمد شعبيته على تاريخه الفني الحافل.

وأشار عبد الله إلى أن النقيب مصطفى كامل يحرص دائمًا على التشاور مع أعضاء مجلس الإدارة في جميع القرارات المهمة، مع إعطاء الأولوية لآراء ومقترحات المجلس لضمان تحقيق المصلحة العامة للفن المصري وأعضاء النقابة.

واختتم عبد الله وكيل النقيب العام تصريحاته بالتأكيد على التزام النقابة بدورها في خدمة الأعضاء والحفاظ على مكانة الفن المصري، بعيدًا عن أي محاولات لإثارة الجدل أو السعي وراء أهداف غير مهنية.

التحقيق مع شيرين بنقابة المهن الموسيقية

على جانب آخر، دخلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في حالة حزن شديد، بعد إعلان نقابة الموسيقيين التحقيق معها، بسبب الأحداث الأخيرة، التي وقعت في حفلها الأخير بالكويت

وقال مصدر مقرب من شيرين عبدالوهاب لكلمتك، أنها شعرت بصدمة بعد إعلان التحقيق معها قائلة: “هي دي المكافأة على رجوعي.. انا مش فاهمة فيه ايه بالظبط”.

وأضاف المصدر، أن شيرين ومدير أعمالها من المقرر أن يتواصلوا تليفونيًّا مع الفنان مصطفي كامل، لكشف الكواليس الكاملة.

بيان نقابة المهن الموسيقية عن شيرين

علي جانب آخر، أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانًا صحفيًّا بعد أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة وإثارتها جدلًا واسعًا، خلال حفلها في الكويت بعد حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم وقولها للجمهور، محمد رحيم عمل لي أغنيات حلوة كتير، منها مشاعر وصبري قليل والوتر الحساس، ممكن تقرأوا له الفاتحة كلنا عشان تبقى سيئة جارية.

وقال النقيب العام للمهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل في بيان صحفي: على مدار يومان كاملان وأنا أُشاهد فيديو الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال حفلتها بدولة الكويت الشقيقة والحبيبة، وحكَّمت العقل والقلب كثيرًا فيما قيل على لسانها صوتًا وصورهً أمام الجمهور والفرقة الموسيقية والكاميرات.

وأضاف وهذه المرة غلبني صوت العقل وغلب إحساسي وانتصر علي إحساس القلب الذي كثيرًا ما تعاطف وساند ودعم والتمس الأعذار للفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب، وصرخ عقلي في وجداني قائلًا: إن ما حدث من شيرين عبد الوهاب هذه المرة لا يُعد إلا عبثًا وإستهتارًا بكل القيم الدينية والمجتمعية والإنسانية والفنية، ويستوجب المُساءلة، ووجب التوضيح سردًا وتفصيلًا:

أولًا: يعلم الجميع وتعلم الفنانة شيرين عبد الوهاب نفسها مدى حبي وتقديري واحترامي لها علي الجانبين الفني والإنساني منذ بدايتها معي بأول عمل فني لها قدمناه سويًا مع الفنان الكبير محمد محيي، وحتي كتابة هذا البيان مازال هذا الحب قائمًا ولم تشوبه إلا شائبة هذا التصرف الغير المنضبط علي كل المستويات.

ثانيًا: لقد خيم الحزن والألم علي الوسط الفني بأكمله منذ بداية علمنا بوفاة زميلنا صغير السن وكبير المقام الفني والإنساني أخي وصديقي وصديق الجميع الفنان الكبير محمد رحيم.

ثالثًا: حُرمة الموت وحرمة الميت لزامًا علي الجميع أن يحترمها، فما بالنا إذا كان الميت والراحل عن دنيانا أخًا عزيزًا فاضلًا لم يترك في حياتنا إلا آثارًا طيبة خالصة النقاء، سلوكًا سويًّا قويمًا ونجاحًا فنيًّا بأعماله المتميزة التي أضافت لأصحابها ممن يتغنى بها الكثير والكثير من التقدير والشهرة، ومنهم وعلي رأسهم شيرين عبد الوهاب، واعتصرت قلوبنا جميعًا مطربين وملحنين وشعراء ومازالت تعتصر حزنًا علي فراقه، في الوقت الذي غلب فقط علي مشاعر شيرين عبد الوهاب عند ذكر محمد رحيم الإحساس بإلقاء الإفيهات الغير مناسبة إطلاقًا مرة بعبارة نعمله سيئة جارية، ثم عبارة دي هتبقي تريند، ثم علو صوت الضحكات واختتمت المشهد المؤسف بوصف نفسها بالفضيحة بعبارة أنا فضيحة.

رابعًا: سامحنا جميعًا نقابة وإعلام وصحافة وجمهور شيرين عبد الوهاب الأخت والابنة والفنانة والصديقة كثيرًا وكثيرًا

وعللنا وبررنا هذا التسامح بمكانتها الفنية والظروف المحيطة بها أسريًّا ونفسيًّا ومعنويًّا قاصدين إعادتها لمكانتها، وإمعانًا في التسامح قررنا عمدًا أن نساند ونساعد وندعم دون رغبة حقيقية في التقويم.

خامسًا: شاهدت الفيديوهات مرات ومرات ولم أشعر إطلاقًا بأي عفوية أو عدم قصد أو ذلة لسان وهي المبررات التي دائمًا ما كنا نسوقها لنسامح ونساند وندعم شيرين عبد الوهاب.

وأخيرًا وبناء على ما تقدم وإعمالًا لكل مبادئ الحيادية والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين كافة الأعضاء المنتمين لنقابة المهن الموسيقية وعدم الكيل بمكيالين، وبعد مشاورات ومناقشات لكل ما سبق وما ورد بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة.

قررت نقابة المهن الموسيقية بجمهورية مصر العربية استدعاء الفنانة شيرين عبد الوهاب للتحقيق معها عما بدر منها من سلوك يتنافي تمامًا مع كل القيم والمبادئ، ففاتحة كتاب الله عز وجل ليست هزوًا ولا مجال للضحك وقت تلاوتها أو ذكرها وحُرمة الموت لها جلالتها وقدسيتها ووجب احترامها علي الجميع أيًا كان، وتمثيلنا لوطننا الحبيب بالخارج وداخل بلاد الأشقاء لابد وأن يعرف الجميع قيمته.

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