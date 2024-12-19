مشاهير العرب - ابنة بشير الديك تكشف لـ كلمتك تطورات حالته الصحية: «والدي تعرض للإهمال الطبي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:36 مساءً - تعرض السيناريست بشير الديك، خلال الساعات القليلة الماضية، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى.

تطورات الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك

وفي هذا السياق، كشفت دينا بشير الديك، في تصريحات خاصة لـ كلمتك، تطورات الحالة الصحية لوالدها، قائلة: «حالته صعبة، ومش مستقر بالشكل اللي متخيلاه الناس، ومحتاج للدعاء».

وأوضحت ابنة السيناريست بشير الديك، أن «والدي تعرض للإهمال الطبي، حيث كانت صحته تتحسن قبل حصوله على بعض الأدوية التي أدت إلى تورم ذراعه، وسببت له الكثير من الآلام دون متابعة من الفريق الطبي، رغم وجوده في العناية المركزة».

ابنة بشير الديك تفجر مفاجأة عن حالته الصحية

وفي وقت سابق، كشفت ابنة بشير الديك، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل الحالة الصحية لوالدها، قائلة: «للأسف بابا دخل تاني الرعاية في المستشفى.. والمرة دي الموضوع بقى مختلف خالص.. للأسف حالته بعد ما كانت بتتحسن شوية بقت ترجع تسوء تاني.. المشكلة في الإهمال وعدم الاهتمام بالمرضى.. روحنا امبارح وقت الزيارة لاقينا بابا زاد عدم وعيه وذراعه وارم جداً وبيؤلمه وما حدش كان واخد باله والمفروض إنه في الرعاية المركزة».

زوجة بشير الديك تكشف تطورات حالته الصحية

وكانت زوجة السيناريست بشير الديك، قد كشفت تطورات الحالة الصحية له بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة أدت إلى دخوله العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

آخر أعمال بشير الديك

يذكر أن آخر أعمال السيناريست بشير الديك، هو فيلم «سواق الأتوبيس»، والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة، بفعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتدور أحداث فيلم «سواق الأتوبيس» حول «حسن» الذي يعمل سائق أتوبيس نهارًا وسائق تاكسي ليلاً، يحاول إنقاذ ورشة والده التي تم تعليقها بسبب الضرائب، ويطلب مساعدة شقيقاته، لكن الجشع يعميهم.

تطورات الحالة الصحية للكاتب بشير الديك بعد تعرضه لوعكة صحية

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