الرئيس السيسي: مصر ستواصل جهودها الحثيثة لخفض التصعيد في المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:04 مساءً - وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «إنه تم تدمير نحو 70% من البنية التحتية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي»، مؤكدًا على أن مصر ستواصل جهودها الحثيثة لخفض التصعيد في المنطقة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان، على هامش قمة الدول الثمانى النامية المنعقدة فى العاصمة الإدارية الجديدة، أن سوريا تشهد انتهاكات صارخة لسيادتها على خلفية استيلاء إسرائيل على مزيد من أراضيها واعلانها من طرف واحد إلغاء اتفاق فض الاشتباك 1974.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر تؤكد دعمها لكل جهد يسهم في إتمام العملية السياسية الشاملة في سوريا.