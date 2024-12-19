الرياضة - 04:24 - الرئيس السيسي: العدوان الإسرائيلي تعدى كل الحدود وانتهك كل القوانين الدولية والإنسانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن العدوان الإسرائيلي ضد الأراضي الفلسطينية والذي بدأ منذ أكتوبر 2023، تعدى كل الحدود وانتهك كل القوانين الدولية والإنسانية، فقد تخطت أعداد الشهداء من الفلسطينيين 45 ألف شهيدًا، غالبيتهم من السيدات والأطفال، وأصيب أكثر من 107 آلاف، معظمهم أيضا من السيدات والأطفال، وبلغت أعداد النازحين 1.9 مليون شخص.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الخاصة بدعم فلسطين ولبنان، على هامش قمة الدول الثماني النامية المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت لتشمل موظفين دوليين، لقوا حتفهم أثناء تأدية عملهم، كما تم تدمير أكثر من 70% من البنية التحتية فى غزة، وكذلك سجلت معدلات الفقر والبطالة والجوع أرقاما كارثية، تتراوح ما بين 80% إلى 100%، مع التوقع بأن يعاني أكثر من 90% من سكان القطاع من نقص غذائى حاد.

وأوضح الرئيس السيسي، أن النجاح لن يكتب لأى تصور لليوم التالي في غزة، إذا لم يتم تأسيسه على إعلان قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.