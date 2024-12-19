الرياضة - 03:46 - تراجع حاد في سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 03:46 مساءً - تراجع سعر سبيكة الذهب، في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، تزامنا مع تراجع سعر الذهب في السوق المحلي، فانخفض سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا لمستوى 213.425 جنيها، بما يعادل نحو 4191.96 دولار.

سعر سبيكة الذهب اليوم

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سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام

تراجع سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام في مصر لتسجل 4286.5 جنيه، بما يعادل نحو 84.19 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام حالة من التراجع عند 10.671 جنيها، بما يعادل نحو 209.59 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات

انخفض سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات في مصر لمستوى 21.343 جنيها، بما يعادل نحو 419.21 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات

تراجع سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم عند 42.685 جنيها، بما يعادل نحو 838.39 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما اليوم تراجعا عند 85.370 جنيها، بما يعادل نحو 1676.78 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام

انخفض سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام اليوم لمستوى 132.750 جنيها، بما يعادل نحو 2607.39 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما

تراجع سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما لتسجل 213.425 جنيها، بما يعادل نحو 4191.96 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام

انخفض سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام عند 426.850 جنيها، بما يعادل نحو 8383.92 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام اليوم في مصر حالة من التراجع عند 2.134.250 جنيها، بما يعادل نحو 41.919.59 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن كيلو

تراجع سعر سبيكة الذهب وزن كيلو عند 4.268.500 جنيها، بما يعادل نحو 83.839.19 دولار.