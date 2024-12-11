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الرياضة - 09:06 - مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:06 - مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:06 - مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:06 مساءً - بث مباشر مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024، حيث يشهد ستاد سيجنال إيدونا بارك بألمانيا مواجهة قوية تجمع بين بروسيا دورتموند صاحب الأرض والجمهور، وبرشلونة الإسباني، ضمن الجولة السادسة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

ويبحث الكتالوني الإسباني، بقيادة مديره الفني الألماني هانز فليك، عن تحقيق الفوز للابتعاد بقمة المجموعة التي يحتلها برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن بروسيا.

ولذلك فإن فليك من المنتظر أن يعتمد ضمن التشكيل الأساسي لموقعة سيجنال إيدونا على قوته الضاربة وأعمدته الأساسية، وبالتالي فإن المدرب الألماني المخضرم من المنتظر أن يدفع ببينيا في حراسة المرمى، وأمامه بالدي وإينيجو مارتينيز وكوبارسي وكوندي رباعي خط الدفاع، وبيدري وفرينكي دي بوينج وداني أولمو ثلاثي متوسط الميدان الدفاعي، ورافيينا ولامين يامال قاعدة مثلث هجومي رأسه البولندي الخطير روبرت ليفاندوفسكي.

وفي المقابل فإن نوري شاهين، مدرب بروسيا، لن يفوت فرصة امتلاكه سلاحي الأرض والأنصار بسهولة، ومن ثم فإن الفوز يمثل الخيار الأول، بل الوحيد، لبروسيا، ولذلك فإن نوري من المنتظر أن يدفع بأسلحته التهديفية وصخوره الدفاعية ضمن التشكيل الأساسي لموقعة البارسا، مثل: الحارس كوبل، وأمامه رايرسون وإيمري كان وشلوتريبك ورامي بن سبعيني في خط الدفاع، ونيمتشا وسبايتزر وتوني كروس في محور الارتكاز الدفاعي، والثلاثي الهجومي مالين وجيراسي وجيتنز.

بث مباشر مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر منافسات دوري أبطال أوروبا، ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة، العاشرة مساء.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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