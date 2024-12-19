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طلاب قسم الدراسات العربية في أرمينيا يحتفلون باليوم العالمي للغة العربية (صور) - أخبار كلمتك

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طلاب قسم الدراسات العربية في أرمينيا يحتفلون باليوم العالمي للغة العربية (صور) - أخبار كلمتك

طلاب قسم الدراسات العربية في أرمينيا يحتفلون باليوم العالمي للغة العربية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:38 مساءً - نظّم طلاب قسم الدراسات العربية لكلية الدراسات الشرقية بجامعة يريفان الحكومية احتفالًا مميزًا مخصصًا للغة العربية. خلال الفعالية، قام الطلاب بتمجيد جمال اللغة العربية من خلال تقديم قصيدة جميلة عن اللغة العربية، لغة الضاد.

 واستمرارًا للاحتفال، قدم الطلاب، مسرحية ممتعة "ألف اختراع واختراع" حول العصر الذهبي للحضرة الإسلامية التي نقلت الجمهور إلى فترة تاريخية رائعة حيث كانت الحضارة الإسلامية في أوج ازدهارها، وفي الختام خلق الطلاب جوًا احتفاليًا بأغنية مبهجة مما جمعوا جميع الحضور معًا.

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وفي عام ٢٠١٢م. عند انعقاد الدورة ١٩٠ للمجلس التنفيذي لليونيسكو تقرر تكريس يوم ١٨ ديسمبر يوما عالميا للغة العربية، واحتفلت اليونيسكو في تلك السنة للمرة الأولى بهذا اليوم. إن جمال اللغة العربية وسحرها يلهمان الطلاب دائما لدراستها ولاكتشاف ثراء الثقافة العربية وعمقها.

لا يمكن تمرير اليوم العالمي للغة العربية بدون الاحتفال وتسليط الضوء على دورها في نقل العلم والمعرفة. يعزز الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الترابط اللغوي والثقافي ويسهم في الحفاظ على هذا الإرث الغني والمتنوع.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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