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قريبًا في دور العرض.. إطلاق البرومو الأول لفيلم "6 أيام" (فيديو) - أخبار كلمتك

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قريبًا في دور العرض.. إطلاق البرومو الأول لفيلم "6 أيام" (فيديو) - أخبار كلمتك

قريبًا في دور العرض.. إطلاق البرومو الأول لفيلم "6 أيام" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:18 مساءً - أطلقت الشركة المنتجة لفيلم 6 أيام البرومو الدعائي الأول للفيلم، والذي تظهر من خلاله أجواء الرومانسية التي تسيطر على الفيلم بجانب أجواء النوستالجيا التي وضحت من خلال الصورة أو الأغاني الموجودة في الفيديو.

فيلم 6 أيام 

وفيلم "٦ أيام" من بطولة أحمد مالك وآية سماحة، ومن تأليف وائل حمدي ومن إخراج كريم شعبان وإنتاج شركة سي سينما برودكشنز هاني نجيب وأحمد فهمي.

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قصة فيلم 6 أيام 

ويدور الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًّا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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