أبرزها إقامة جبرية والقدر، مسلسلات جديدة تعرض خلال الفترة المقبلة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:34 صباحاً - تشهد الفترة المقبلة انتعاشة فنية درامية وذلك من خلال عرض مجموعة متنوعة من المسلسلات الجديدة في الأوف سيزون (خارج موسم رمضان) قبل انطلاق شهر رمضان المقبل 2025.

3 مسلسلات جديدة تعرض قريبا

ومن المقرر عرض 3 مسلسلات جديدة نهاية شهر ديسمبر الجاري ومع مطلع شهر يناير المقبل 2025، وهي “القدر”، “صفحة بيضا”، “إقامة جبرية”.

مسلسل إقامة جبرية

أول هذه المسلسلات هو “إقامة جبرية” والذي يبأ عرضه يوم 8 يناير المقبل عبر منصة واتش ات.

ومسلسل إقامة جبرية من بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي.

ومسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل القدر

ثاني هذه المسلسلات هو مسلسل القدر، والمقرر عرضه عبر قناة MBC يوم 29 ديسمبر الجاري وسيعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 7 بتوقيت مصر و8 بتوقيت السعودية، ويتكون مسلسل القدر من 45 حلقة وسيعرض على منصة شاهد وMBC.

مسلسل القدر هو نسخة معربة من المسلسل التركي لعبة القدر، ومن المتوقع أن يكون لهذا المسلسل صدى واسع بين جمهور الدراما العربية خاصة بعد نجاح تجارب سابقة للدراما المعربة.

يُذكر أن مسلسل القدر يشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية، مما يجعل الجمهور في حالة ترقب كبير أبرزهم رزان جمال وقصي خولي وديمة قندلفت.

مسلسل صفحة بيضا

وثالث المسلسلات المنتظرة خلال الفترة المقبلة هو مسلسل “صفحة بيضا” بطولة النجمة حنان مطاوي، والمقرر عرضه في الأوف سيزون قبل شهر رمضان المقبل.

مسلسل صفحة بيضا تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى وبطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

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