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مدير صندوق مكافحة الإدمان يتفقد مركز علاج الإدمان بالسعودية - أخبار كلمتك

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مدير صندوق مكافحة الإدمان يتفقد مركز علاج الإدمان بالسعودية - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة الإدمان يتفقد مركز علاج الإدمان بالسعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - الخميس 19/ديسمبر/2024 - 03:00 م 12/19/2024 3:00:34 PM

مدير صندوق مكافحة
مدير صندوق مكافحة الإدمان يتفقد مركز علاج الإدمان بالسعودية
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 تفقد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مركز علاج الإدمان والتعاطى بمحافظة الاحساء بالمملكة العربية السعودية، برفقة عبد السلام الجبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة تعافي السعودية، وذلك لنقل خبرة الصندوق في تشغيل المركز وتجهيزه في ضوء الخبرة المصرية على غرار مراكز العزيمة التابعة للصندوق، والتي تتضمن عيادات خارجية وحجز داخلي للمرضى، وألعاب رياضية "صالة جيم، تنس طاولة، بلياردو وملعب كرة قدم، قاعات تدريب، أنشطة فنية وورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل " ضمن برنامج العلاج بالعمل.
 
 ويعد المركز الأول من نوعه في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وهو تابع لمؤسسة  تعافي بالاشتراك مع وزارة الصحة السعودية.
 
كما أبدى "عثمان" استعداد الجانب المصري ممثل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  لتوفير التدريب لإعداد الكوادر العاملة فى المراكز العلاجية وهو ما رحب به الجانب السعودي معربين عن شكرهم للدولة المصرية الشقيقة في تقديم الدعم والمساندة.

 

التمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطى المواد المخدرة

 جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في المؤتمر الإقليمي الثاني " علاج الإدمان.. التوجهات الحديثة للتأهيل " الذي تنظمه مؤسسة تعافي بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان بالمملكة العربية السعودية على مدار يومين، تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية،لعرض تجربة الصندوق في الدمج الاجتماعي والاقتصادي للمتعافين من الإدمان باعتبارها من التجارب الرائدة والتي اعتبرتها الكثير من الدول من التجارب الرائدة وبدأت في نقل تجربة الصندوق إليها،لما يتم تقديمه من خدمات ما بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين وعودتهم كأفراد نافعين في المجتمع  ، وجاءت مشاركة الصندوق بعد اختيار  5 دول فقط من خارج دول الخليج هما "مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والسويد وماليزيا " لعرض تجارب علاج  وتأهيل مرضى الإدمان والدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطى المواد المخدرة وفقا للمعايير الدولية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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