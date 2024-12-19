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توقف عمليات إغلاق المحلات التجارية لهذا السبب - أخبار كلمتك

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توقف عمليات إغلاق المحلات التجارية لهذا السبب - أخبار كلمتك

توقف عمليات إغلاق المحلات التجارية لهذا السبب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 05:40 مساءً - كلمتك/خاص

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن توقيع محضر تعاون مع أمانة العاصمة، يهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات القطاع السمكي والزراعي والقطاعات الإنتاجية الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البيان أن الاتفاقية تتضمن وقف عمليات النزول الميداني لإغلاق السوبرماركت والمحلات التجارية بشكل نهائي. كما تم الاتفاق على تعميم صادر من أمن الأمانة إلى المديريات والمكاتب التنفيذية يقضي بالاكتفاء بالنزول الميداني الشهري للمحلات التجارية، بدلاً من النزول اليومي الذي أثار استياء التجار.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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