توقف عمليات إغلاق المحلات التجارية لهذا السبب - أخبار كلمتك

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن توقيع محضر تعاون مع أمانة العاصمة، يهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات القطاع السمكي والزراعي والقطاعات الإنتاجية الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البيان أن الاتفاقية تتضمن وقف عمليات النزول الميداني لإغلاق السوبرماركت والمحلات التجارية بشكل نهائي. كما تم الاتفاق على تعميم صادر من أمن الأمانة إلى المديريات والمكاتب التنفيذية يقضي بالاكتفاء بالنزول الميداني الشهري للمحلات التجارية، بدلاً من النزول اليومي الذي أثار استياء التجار.