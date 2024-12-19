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تحذيرات من رياح متغيرة تشهدها عدة محافظات يوم الجمعة - أخبار كلمتك

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تحذيرات من رياح متغيرة تشهدها عدة محافظات يوم الجمعة - أخبار كلمتك

تحذيرات من رياح متغيرة تشهدها عدة محافظات يوم الجمعة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 05:40 مساءً - كلمتك/خاص

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية جدولاً يوضح اتجاه الرياح المتوقعة ليوم غد الجمعة، 20 ديسمبر 2024، في مختلف المحافظات اليمنية.

وفقًا للجدول، تتباين اتجاهات الرياح بين جنوبية، شمالية، غربية، وشرقية حسب الفترات الزمنية والمواقع الجغرافية. ويهدف هذا الجدول إلى تقديم معلومات دقيقة للمزارعين، الصيادين، ومستخدمي البحر، لمساعدتهم في التخطيط لأنشطتهم اليومية.

ودعا المركز إلى متابعة التحديثات الدورية للأحوال الجوية، خاصة في ظل التغيرات المناخية المستمرة التي قد تؤثر على حركة الرياح في المناطق الساحلية والداخلية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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