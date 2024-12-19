فعالية تدريبية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفرالشيخ بالتعاون مع «القومي للمرأة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 05:39 مساءً - نظّمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفر الشيخ الخميس، 19 ديسمبر 2024، فعالية تدريبية لمنسقي الوحدة بمختلف كليات الجامعة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والمستشار أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، وبإشراف الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقررة المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

شارك في الفعالية كل من الدكتور شيماء نعيم، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة ومسؤول وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، والدكتور هايدي حسام، المدير التنفيذي للوحدة بجامعة كفر الشيخ، والدكتور يارا فهمي، مقررة فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بكفر الشيخ، بالإضافة إلى منسقي كليات الجامعة وعضوات المجلس القومي للمرأة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي أن الهدف من الفعالية هو تعزيز القيم الاجتماعية والوعي بقضايا المرأة، والعمل على تشكيل ثقافة مجتمعية داعمة لحمايتها وتمكينها، مع التأكيد على أهمية دور المرأة كعنصر أساسي في بناء وتقدم الأمم.

من جانبها، أوضحت الدكتور أماني شاكر أن التدريب استهدف تحسين القدرات الفنية لمنسقي الوحدة حول مفاهيم المساواة والتمكين وتكافؤ الفرص. كما شمل اللقاء مجموعات عمل لتوضيح المفاهيم بين الجنسين، مع تقديم توصيات شملت تعزيز الدور التطوعي للطلاب، توفير فرص تدريبية داخل الوحدة، دمج قيم العدالة والمساواة في المناهج الدراسية، واستمرار التعاون مع المجلس القومي للمرأة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية عقد المزيد من اللقاءات الطلابية لنشر الوعي بقضايا المرأة وتعزيز الجهود المشتركة بين الجامعة والمجلس القومي للمرأة.