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طارق صالح: اليمن لن ينهض إلا بعودة جماعة الحوثي إلى هذا الامر - أخبار كلمتك

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طارق صالح: اليمن لن ينهض إلا بعودة جماعة الحوثي إلى هذا الامر - أخبار كلمتك

طارق صالح: اليمن لن ينهض إلا بعودة جماعة الحوثي إلى هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 05:40 مساءً - كلمتك/خاص

أكد العميد طارق محمد عبد الله صالح، في تغريدة له عبر منصة اكس أن اليمن لن يتخلص من الصراعات الخارجية والداخلية إلا بعودة جماعة الحوثي إلى تحكيم صوت الشعب، وتسليم أسلحتها، والتوقف عن ممارسات القمع والبطش والاستبداد.

ودعا العميد طارق الحوثيين إلى الرضوخ لرغبة الشعب في بناء يمن مستقر ومزدهر، يُمكّن المواطنين من اختيار قيادتهم بعيداً عن الولاءات المذهبية، مع التركيز على تقديم مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وأضاف: "حمى الله اليمن وشعبه الصابر، وأدعو الجميع إلى التكاتف لإنهاء المشاريع المذهبية والعنصرية، والعمل من أجل إعلاء مصلحة الشعب أولاً وأخيراً".

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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