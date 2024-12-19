طارق صالح: اليمن لن ينهض إلا بعودة جماعة الحوثي إلى هذا الامر - أخبار كلمتك

أكد العميد طارق محمد عبد الله صالح، في تغريدة له عبر منصة اكس أن اليمن لن يتخلص من الصراعات الخارجية والداخلية إلا بعودة جماعة الحوثي إلى تحكيم صوت الشعب، وتسليم أسلحتها، والتوقف عن ممارسات القمع والبطش والاستبداد.

ودعا العميد طارق الحوثيين إلى الرضوخ لرغبة الشعب في بناء يمن مستقر ومزدهر، يُمكّن المواطنين من اختيار قيادتهم بعيداً عن الولاءات المذهبية، مع التركيز على تقديم مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وأضاف: "حمى الله اليمن وشعبه الصابر، وأدعو الجميع إلى التكاتف لإنهاء المشاريع المذهبية والعنصرية، والعمل من أجل إعلاء مصلحة الشعب أولاً وأخيراً".