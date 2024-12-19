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الرياضة - 03:06 - «كاليفورنيا» تعلن حالة الطوارئ بعد تفشي أنفلونزا الطيور بين الأبقار - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:06 - «كاليفورنيا» تعلن حالة الطوارئ بعد تفشي أنفلونزا الطيور بين الأبقار - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - «كاليفورنيا» تعلن حالة الطوارئ بعد تفشي أنفلونزا الطيور بين الأبقار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 03:06 مساءً - أعلنت الولايات المتحدة، عن أول حالة إصابة بشرية خطيرة بأنفلونزا الطيور لدى أحد سكان لويزيانا والذي نقل إلى المستشفى في حالة حرجة بعد الاشتباه في اتصاله بقطيع طيور مصاب في فناء منزله، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وأعلنت كاليفورنيا، أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان، حالة الطوارئ بسبب فيروس (إتش5إن1) بعد انتشاره على نطاق أوسع بين قطعان الأبقار المنتجة للألبان وبعد أن أصاب العشرات من عمال المزارع هذا العام.

وفشل المسؤولون الفيدراليون والولائيون في السيطرة على تفشي المرض في البلاد، والذي أصاب الأبقار الحلوب لأول مرة في عام 2024، حيث يقاوم بعض المزارعين الاختبارات وإجراءات الاحتواء.

ويُظهر المرض التنفسي الشديد لدى مريض لويزيانا مخاطر صحية متزايدة للأشخاص من الفيروس الذي تسبب سابقًا في احمرار العين أو التهاب الملتحمة لدى عمال الألبان المصابين.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، إن إنفلونزا الطيور لا تزال تمثل خطرا منخفضا على عامة الناس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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