مشاهير العرب - سيطرة الأجواء الرومانسية والنوستالجيا على برومو 6 أيام» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 05:24 مساءً - أطلق صناع فيلم 6 أيام» البرومو الدعائي الأول للعمل، استعدادا لطرحه خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة الفنان أحمد مالك.

وسيطرعلى لقطات البرومو مزيج من الأجواء الرومانسية و النوستالجيا التي ظهرت من خلال الصورة أو الأغاني الموجودة في المقطع الدعائي.

أبطال فيلم 6 أيام»

فيلم 6 أيام» بطولة بجانب أحمد مالك عدد من نجوم الفن أبرزهم آية سماحة، وهو من تأليف وائل حمدي وإنتاج شركة «سي سينما برودكشنز» هاني نجيب وأحمد فهمي، وإخراج كريم شعبان، وهي التجربة السينمائية الأولى له.

أحداث فيلم 6 أيام

وتدور أحداث فيلم 6 أيام، حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

آخر أعمال أحمد مالك

وعرض للفنان أحمد مالك خلال الفترة الماضية مسلسل مطعم الحبايب على منصة «شاهد vip»، وحقق العمل نجاح جماهيري كبير.

ودارت أحداث المسلسل في إطار 12 حلقة، حول أبو المجد، الذي يمتلك مطعم في أحد الأحياء، ويدخل في خلافات ومناوشات بشكلٍ شبه يومي مع أصحاب المطاعم المجاورة له، من منطلق المنافسة فيما بينهم، لكن تجمعهم بالنهاية حالة من الوحدة والترابط دون التسبب في أي ضرر.

وضم مسلسل مطعم الحبايب في بطولته بجانب أحمد مالك عدد من نجوم الفن أبرزهم هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، سامي مغاوري، محمود البزاوي، وإنعام سالوسة وعدد من الفنانين الذين يشاركون كضيوف شرف، والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.