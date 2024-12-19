مشاهير العرب - طرح البرومو التشويقي لـمسلسل «موضوع عائلي 3 | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 03:06 مساءً - أطلقت الصفحة الرسمية لمنصة شاهد، البرومو التشويقي لمسلسل «موضوع عائلي 3 عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، اليوم الخميس، وذلك استعدادا لانطلاقته خلال الفترة المقبلة.

وكشف البرومو التشويقي لمسلسل «موضوع عائلي 3 من بطولة ماجد الكدواني عن الكثير من التفاصيل المشوقة التي من المتوقع أن يشهدها الجزء الثالث من العمل، حيث ظهر ماجد الكدواني يواجه أزمة مع عبلة التي تلعب دورها الفنانة رانيا يوسف لرغبتها في الزواج منه، الأمر الذي تطلبه منه.

وكانت شاهد، شاركت البرومو التشويقي لمسلسل «موضوع عائلي 3 عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة عليه قائلة: «لكل اللي سألنا على البرومو.. اتفضلوا لأجل عيونكم، موضوع عائلي، الموسم الثالث 26 ديسمبر على شاهد».

أبطال مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

ومسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، من بطولة: النجم الكبير ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، ويضم الجزء الثالث نجوم جديدة منهم الفنانة ياسمين وافي ورانيا يوسف.

مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني، ويأتي مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث استكمالًا لنجاحات الجزء الأول والثاني، حيث تدول أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

قصة مسلسل موضوع عائلي

دارت أحداث مسلسل موضوع عائلي في الجزء الأول والثاني، في إطار درامي كوميدي، حول أب يُدعى إبراهيم، ويتفاجئ أن لديه ابنة وهي سارة ويحاول أن يتواصل معاها ويصبحا صديقين خاصة بعد وفاة والدتها لتكتشف في نهاية الموسم الأول أن إبراهيم هو والدها، وتبدأ أحداث الموسم الثاني من مسلسل موضوع عائلي بعد مرور عامين على لقائه بابنته، ورغم معارضة إبراهيم لفكرة زواج ابنته لكنه يوافق في النهاية خاصة مع اكتشاف مرضه وأنه قد لا يعيش ليوم زفافها، وانتهى الجزء الثاني من المسلسل بزواج سارة ابنة إبراهيم، ومن المقرر استكمال الأحداث في الجزء الثالث.