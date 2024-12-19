انقطاع الخط الرئيس الذي يربط الحديدة بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

انقطاع الخط الرئيس الذي يربط الحديدة بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: مصر ستواصل جهودها الحثيثة لخفض التصعيد في المنطقة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: مصر ستواصل جهودها الحثيثة لخفض التصعيد في المنطقة - أخبار كلمتك

الرئيس التركي: أثمن جهود مصر لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الحرب على غزة - أخبار كلمتك

الرئيس التركي: أثمن جهود مصر لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الحرب على غزة - أخبار كلمتك

جدول اجتماعات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في 2025 - أخبار كلمتك

جدول اجتماعات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في 2025 - أخبار كلمتك

جهاز تنمية المشروعات يقدم خدمات فنية لأصحاب المشروعات بالتعاون مع الجهات الدولية - أخبار كلمتك

جهاز تنمية المشروعات يقدم خدمات فنية لأصحاب المشروعات بالتعاون مع الجهات الدولية - أخبار كلمتك

وزارة الثقافة تشكر الرئيس السابق للمصنفات الفنية - أخبار كلمتك

وزارة الثقافة تشكر الرئيس السابق للمصنفات الفنية - أخبار كلمتك

أسيل عمران تنضم لفريق مسلسل "لام شمسية" - أخبار كلمتك

أسيل عمران تنضم لفريق مسلسل "لام شمسية" - أخبار كلمتك

السيسي: سوريا تشهد انتهاكات صارخة لسيادتها باستيلاء إسرائيل على مزيد من أراضيها - أخبار كلمتك

السيسي: سوريا تشهد انتهاكات صارخة لسيادتها باستيلاء إسرائيل على مزيد من أراضيها - أخبار كلمتك

دعم سوريا ولبنان وفلسطين، نص كلمة السيسي في جلسة مناقشة الكارثة الإنسانية بغزة وبيروت - أخبار كلمتك

دعم سوريا ولبنان وفلسطين، نص كلمة السيسي في جلسة مناقشة الكارثة الإنسانية بغزة وبيروت - أخبار كلمتك

حميد الشطري رئيسًا لجهاز المخابرات العراقي - أخبار كلمتك

حميد الشطري رئيسًا لجهاز المخابرات العراقي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

أبرز المعلومات عن جمال عيسى القائم بأعمال الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أبرز المعلومات عن جمال عيسى القائم بأعمال الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية - أخبار كلمتك

أبرز المعلومات عن جمال عيسى القائم بأعمال الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - كلف أحمد هنو وزير الثقافة، جمال عيسى، قائمًا بأعمال الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية خلفًا لـ خالد عبد الجليل لحين اختيار رئيس المصنفات الفنية الجديدة.

 من هو جمال عيسى؟

وشغل جمال عيسى منصب مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الفنية بقطاع شؤون الإنتاج الثقافي منذ عام 2019 وحتى الآن، حيث صدر قرار وزاري بهذا الشأن في ذلك العام نظرًا لمجهوداته بهذا المجال.

896.webp

من جانبها وجهت وزارة الثقافة، قبل ساعات، الشكر للدكتور خالد عبد الجليل على جهوده البارزة خلال فترة توليه رئاسة الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية. 

وأشادت الوزارة بمساهماته في دعم العمل الثقافي وتعزيز قيم الفن والإبداع، متمنية له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.

8d6e6261bf.jpg

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مشاهير العرب - بعد غنائه مع ابنة الراحل محمد رحيم.. تامر حسني يتصدر التريند - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق