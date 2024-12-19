انقطاع الخط الرئيس الذي يربط الحديدة بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

انقطاع الخط الرئيس الذي يربط الحديدة بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: مصر ستواصل جهودها الحثيثة لخفض التصعيد في المنطقة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: مصر ستواصل جهودها الحثيثة لخفض التصعيد في المنطقة - أخبار كلمتك

الرئيس التركي: أثمن جهود مصر لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الحرب على غزة - أخبار كلمتك

الرئيس التركي: أثمن جهود مصر لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الحرب على غزة - أخبار كلمتك

جدول اجتماعات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في 2025 - أخبار كلمتك

جدول اجتماعات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في 2025 - أخبار كلمتك

جهاز تنمية المشروعات يقدم خدمات فنية لأصحاب المشروعات بالتعاون مع الجهات الدولية - أخبار كلمتك

جهاز تنمية المشروعات يقدم خدمات فنية لأصحاب المشروعات بالتعاون مع الجهات الدولية - أخبار كلمتك

وزارة الثقافة تشكر الرئيس السابق للمصنفات الفنية - أخبار كلمتك

وزارة الثقافة تشكر الرئيس السابق للمصنفات الفنية - أخبار كلمتك

أسيل عمران تنضم لفريق مسلسل "لام شمسية" - أخبار كلمتك

أسيل عمران تنضم لفريق مسلسل "لام شمسية" - أخبار كلمتك

السيسي: سوريا تشهد انتهاكات صارخة لسيادتها باستيلاء إسرائيل على مزيد من أراضيها - أخبار كلمتك

السيسي: سوريا تشهد انتهاكات صارخة لسيادتها باستيلاء إسرائيل على مزيد من أراضيها - أخبار كلمتك

دعم سوريا ولبنان وفلسطين، نص كلمة السيسي في جلسة مناقشة الكارثة الإنسانية بغزة وبيروت - أخبار كلمتك

دعم سوريا ولبنان وفلسطين، نص كلمة السيسي في جلسة مناقشة الكارثة الإنسانية بغزة وبيروت - أخبار كلمتك

حميد الشطري رئيسًا لجهاز المخابرات العراقي - أخبار كلمتك

حميد الشطري رئيسًا لجهاز المخابرات العراقي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

إعلان القاهرة يؤكد تحويل اتفاقية التجارة التفضيلية إلى شراكة اقتصادية شاملة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إعلان القاهرة يؤكد تحويل اتفاقية التجارة التفضيلية إلى شراكة اقتصادية شاملة - أخبار كلمتك

إعلان القاهرة يؤكد تحويل اتفاقية التجارة التفضيلية إلى شراكة اقتصادية شاملة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 03:05 مساءً -  شدد قادة قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في إعلان القاهرة على أهمية التجارة البينية، وضرورة تسريع تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين دول الـ D-8، مثل اتفاقية التجارة التفضيلية (D-8 PTA) والاتفاقية الجمركية (D-8 Customs Agreement)، واتفاقية تبسيط إجراءات التأشيرات لرجال الأعمال (D-8 Visa Agreement). 

كما تم التأكيد على أن تحويل اتفاقية التجارة التفضيلية إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة سيسهم بشكل كبير في تعزيز القوة الاقتصادية للمنظمة.

 

من جهة أخرى، أشار الإعلان إلى ضرورة تعزيز الاستثمار في القطاعات الجديدة مثل التجارة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الشامل. 

كما تم التأكيد على أهمية التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها العالم في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس قد تسلم الرئاسة الدورية للمنظمة، وذلك خلال الجلسة الأولى للقمة، حيث ألقى الرئيس الكلمة الافتتاحية، التي ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية كما تم اعتماد إعلان القاهرة .

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وزير البترول يلتقي قيادات شركة إنبي لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق