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مشاهير العرب - في أول ليلة عرض.. إيرادات فيلم «الهنا اللي أنا فيه» بدور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - في أول ليلة عرض.. إيرادات فيلم «الهنا اللي أنا فيه» بدور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في أول ليلة عرض.. إيرادات فيلم «الهنا اللي أنا فيه» بدور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 03:06 مساءً - حقق فيلم «الهنا اللي أنا فيه» بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز، إيرادات جيدة في أول ليلة عرض بالسينمات.

إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه

وجاءت إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه، أمس حوالي مليون و27 ألفا و717 جنيها، وجاء ترتيبه بالمركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، مع أول ليلة عرض.

فيلم الهنا اللي انا فيه

قصة فيلم الهنا اللي أنا فيه

وتدور أحداث فيلم الهنا اللي أنا فيه، حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، وتتصاعد الأحداث ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

العرض الخاص لـ فيلم الهنا اللي انا فيه

وأُقيم العرض الخاص لفيلم «الهنا اللي انا فيه» يوم الأحد الماضي، في إحدى السينمات بمدينة الشيخ زايد، وحضر العرض الخاص لـ فيلم الهنا اللي أنا فيه: «دينا الشربيني، ياسمين رئيس، صبا مبارك لتكون بجانب صديقتها الطفلة دالا حربي، المخرج خالد مرعي» وآخرين من الفنانين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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