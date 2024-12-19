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مشاهير العرب - بعد غنائه مع ابنة الراحل محمد رحيم.. تامر حسني يتصدر التريند - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد غنائه مع ابنة الراحل محمد رحيم.. تامر حسني يتصدر التريند - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد غنائه مع ابنة الراحل محمد رحيم.. تامر حسني يتصدر التريند - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:00 صباحاً - تامر حسني.. تصدر الفنان تامر حسني، تريند محرك البحث الشهير جوجل، وذلك غنائه مع ماس محمد رحيم، في حفل تكرم الراحل، بدار الأوبرا المصرية.

حيث صعد المطرب تامر حسني على خشبة المسرح الكبير، بصحبه ماس محمد رحيم، وقدم معها ديو على خشبة المسرح لأغنية بعنوان «روح البحر»، والتي كانت حلم محمد رحيم، أن ترى النور قبل وفاته، وأكد تامر في كلمته أنه حرص على الحضور لتحقيق أحد أحلام رحيم، قائلا «صاحبي وأخويا وشريك الرحلة، الذي تجمعني بأسرته علاقة قوية، ربنا يرحمه وسوف أظل إلى جانبهم طول حياتي».

حفل تكريم محمد رحيم

فيما انهارت ماس وهي تغني أغنية «روح البحر» بشكل كان له تأثير كبير على كل الحضور، وشكرت تامر حسني على تحقيقه آخر حلم لوالدها، ووجهت التحية لكل الحضور من أصدقاء والدها المقربين الذي كان يكن لهم كل الحب.

حفل تكريم محمد رحيم

ونظمت وزارة الثقافة بالتعاون مع جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، برئاسة الدكتور مدحت العدل، احتفالية كبيرة لتكريم الملحن الراحل محمد رحيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وشهد الحفل مشاركة نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، من بينهم تامر حسني، إيهاب توفيق، سوما، هيثم شاكر، محمد ثروت، محمد محيي، شذى، لطيفة، وخالد سليم.

كما تضمن الحفل تقديم مجموعة من أبرز الأعمال الموسيقية التي لحنها محمد رحيم، تأكيدًا على استمرارية إرثه الفني وتأثيره في الساحة الغنائية.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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