اخذ جبايات من مسافرين شماليين للسماح لهم بدخول عدن(صور) - أخبار كلمتك

اخذ جبايات من مسافرين شماليين للسماح لهم بدخول عدن(صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. إيهاب توفيق ضيفاً مع مني الشاذلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. إيهاب توفيق ضيفاً مع مني الشاذلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مجدي الهواري يكشف عن البوستر الرسمي لقصة الـتوربيني «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مجدي الهواري يكشف عن البوستر الرسمي لقصة الـتوربيني «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تحقيقه 258 مليون جنيه.. سحب فيلم «ولاد رزق 3 من دور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تحقيقه 258 مليون جنيه.. سحب فيلم «ولاد رزق 3 من دور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تأجيلها.. المطرب «أبو» يكشف عن موعد طرح أغنية «الحرب العالمية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تأجيلها.. المطرب «أبو» يكشف عن موعد طرح أغنية «الحرب العالمية» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - آخر تحديث لسعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - آخر تحديث لسعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

التعليم يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة «ISEF» للعلوم والهندسة 2024 - أخبار كلمتك

التعليم يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة «ISEF» للعلوم والهندسة 2024 - أخبار كلمتك

لكافة الصفوف.. موعد امتحانات المصريين في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

لكافة الصفوف.. موعد امتحانات المصريين في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

الثقافة تقدم ورشا متنوعة ضمن فعاليات أسبوع «أهل مصر» للأطفال بشرم الشيخ - أخبار كلمتك

الثقافة تقدم ورشا متنوعة ضمن فعاليات أسبوع «أهل مصر» للأطفال بشرم الشيخ - أخبار كلمتك

الجيزة تستعد لماراثون زايد الخيري بمشاركة 3000 متسابق - أخبار كلمتك

الجيزة تستعد لماراثون زايد الخيري بمشاركة 3000 متسابق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتعاون مع سلطنة "عمان" و"الإمارات" لتعزيز التبادل الأكاديمي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتعاون مع سلطنة "عمان" و"الإمارات" لتعزيز التبادل الأكاديمي - أخبار كلمتك

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتعاون مع سلطنة "عمان" و"الإمارات" لتعزيز التبادل الأكاديمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:02 مساءً - ترشيح الجامعة لتكون واجهة الطلاب الوافدين من الدول العربية

في خطوة هامة لتعزيز التعاون الأكاديمي في المنطقة، أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن شراكات استراتيجية مع سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، حيث أعلنت الجامعة عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع وزارة التعليم العالي العمانية، تهدف هذه الشراكة إلى توسيع آفاق التبادل الأكاديمي والبحثي بين البلدين، وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب العمانيين، وذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذي يحرص على توسيع آفاق التعاون مع دول الخليج العربي.

وقال د. نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: إن هذه الشراكة الطموحة تؤكد على أهمية التعاون الأكاديمي في تعزيز الروابط بين الدول العربية، وتدعم رؤية البلدين في بناء مستقبل مشرق لشعبيهما، مشيرًا إلى تطلع الجامعة إلى استقبال الطلاب العمانيين المتميزين، والعمل معهم جنبًا إلى جنب لبناء مستقبل أفضل.

62d1702bb9.jpg

وأكد د. أحمد سمير رشدى نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، أن أهمية زيارته لعمان تتجلى في المباحثات المثمرة مع وزارة التعليم العالي العُمانية، برعاية الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان.

وتم عقد اجتماع موسع بمقر الوزارة في مسقط مع قيادات الوزارة برئاسة معالي الاستاذة الدكتورة مريم بنت بالعرب محمد النبهانية  مدير عام الجامعات والكليات الخاصة والتي أسفرت عن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، من أهمها ترشيح الجامعة لتكون الوجهة الأولي في مصر لابتعاث الطلاب العمانيين لكل كليات الجامعة على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا مما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الأكاديمي والثقافي.

 كذلك قيام جامعة مصر بدور محوري في التنسيق للطلاب العمانيين في الأنشطة الدولية مثل نموذج محاكاة جامعة الدول العربية والتدريب الصيفي، وهو ما يعزز التواصل بين الشباب العربي ويخلق فرصًا للتفاهم المشترك، بالاضافة الي توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة وخمسة وعشرين جامعة في سلطنة عمان وبدأت بالفعل سلسلة التوقيعات مع كل من الكلية الحديثة للتجارة والأعمال، كلية مسقط، وكلية الخليج، بحضور الدكتورة أمنة الزدجالي ممثلا عن وزارة التعليم العالي العمانية وجاري التجهيز للتوقيع مع باقي الجامعات، مما يمثل خطوة نوعية في تدويل التعليم العالي وتعزيز التبادل المعرفي.

90cf30e5d0.jpg

وأشار د. سمير رشدى أن هذه الزيارة تأتي تنفيذًا للبرنامج التنفيذي للتعاون الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان في عام 2022، والذي يهدف إلى توثيق الروابط الأكاديمية والعلمية وتعزيز التبادل الطلابي، الابتعاث، والمنح الدراسية، وقد توج اللقاء بإهداء الوزارة العُمانية للجامعة موسوعة من أحدث اصداراتها بعنوان "تنويع مصادر تمويل التعليم العالي: رؤى واتجاهات معاصرة".

وعلى هامش هذه الزيارة اشترك الدكتور أحمد سمير رشدي في المؤتمر الدولي للاستدامة في إدارة الأعمال والتكنولوجيا(Elsevier – Scopus)  والذي نظمته الكلية الحديثة للتجارة والأعمال في مسقط ببحثين في مجال التسويق  بالاشتراك مع عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات بالجامعة مما يكون له انعكاس علي الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة من ناحية وتشجيع أعضاء هيئة التدريس علي النشر الدولي من ناحية أخرى.

616331a61a.jpg

وفى سياق متصل شهدت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى، برئاسة صالح السعدي، نائب السفير الإماراتي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين الشقيقين، وحظي الوفد باستقبال حافل من قيادات الجامعة، على رأسهم د. نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية بين مصر والإمارات.

b886d212de.jpg

تطوير المناهج التعليمية

وتناولت الزيارة عدة محاور رئيسية، من بينها تبادل الخبرات حيث بحث الجانبان سبل تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، كما استعرض الوفد الإماراتي تجربته الرائدة في مجال الفضاء والتكنولوجيا، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال، وناقش الجانبان سبل تطوير المناهج التعليمية ومواكبة أحدث التطورات في مجال التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، كما تم الاتفاق على تطوير برامج أكاديمية مشتركة تلبي احتياجات سوق العمل.

7bbad2d067.jpg

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر

وأكدت الزيارة على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التعليم والبحث العلمي، مما يسهم في تعزيز مكانة البلدين على الساحة الأكاديمية العالمية.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، وتحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخرًا بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.

f25e0d7b01.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وكيل قطاع المعاهد الأزهرية: اللغة العربية أرفع اللغات قدرا وأعلاها منزلة فهي لغة القرآن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق