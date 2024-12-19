تحذيرات من رياح متغيرة تشهدها عدة محافظات يوم الجمعة - أخبار كلمتك

تحذيرات من رياح متغيرة تشهدها عدة محافظات يوم الجمعة - أخبار كلمتك

توقف عمليات إغلاق المحلات التجارية لهذا السبب - أخبار كلمتك

توقف عمليات إغلاق المحلات التجارية لهذا السبب - أخبار كلمتك

طارق صالح: اليمن لن ينهض إلا بعودة جماعة الحوثي إلى هذا الامر - أخبار كلمتك

طارق صالح: اليمن لن ينهض إلا بعودة جماعة الحوثي إلى هذا الامر - أخبار كلمتك

لمدة 5 سنوات.. وزارة الثقافة تحصل على حق الانتفاع لـ أرض «سيمبوزيوم أسوان» - أخبار كلمتك

لمدة 5 سنوات.. وزارة الثقافة تحصل على حق الانتفاع لـ أرض «سيمبوزيوم أسوان» - أخبار كلمتك

فعالية تدريبية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفرالشيخ بالتعاون مع «القومي للمرأة» - أخبار كلمتك

فعالية تدريبية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفرالشيخ بالتعاون مع «القومي للمرأة» - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يعلن انتهاء أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يعلن انتهاء أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية يعتمد الميزانية التقديرية لعام 2025 - أخبار كلمتك

مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية يعتمد الميزانية التقديرية لعام 2025 - أخبار كلمتك

الأهلي يكثف مفاوضاته مع نيس لحسم صفقة محمد عبد المنعم - أخبار كلمتك

الأهلي يكثف مفاوضاته مع نيس لحسم صفقة محمد عبد المنعم - أخبار كلمتك

دعم سوريا وفلسطين وإعادة إعمار لبنان، رسائل السيسي في جلسة أوضاع غزة وبيروت - أخبار كلمتك

دعم سوريا وفلسطين وإعادة إعمار لبنان، رسائل السيسي في جلسة أوضاع غزة وبيروت - أخبار كلمتك

غرفة شركات السياحة تعلن تفاصيل عقود الطوافة لحجاج 5 نجوم بمني وعرفات - أخبار كلمتك

غرفة شركات السياحة تعلن تفاصيل عقود الطوافة لحجاج 5 نجوم بمني وعرفات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

بشرى سارة للمصريين بالخارج - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بشرى سارة للمصريين بالخارج - أخبار كلمتك

بشرى سارة للمصريين بالخارج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:13 مساءً -  تيسيرات جديدة لصالح المصريين بالخارج، يجري العمل على تنفيذها بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والبنك المركزي المصري.

 

إجراءات فتح حساب مصرفي في أي بنك 

 صرح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج بأن التيسيرات ستتضمن إمكانية قيام المواطن المصري بالخارج بالتوجه إلى أقرب مقر للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج لإتمام إجراءات  فتح حساب مصرفي في أي بنك يختاره من البنوك العاملة في مصر، حيث ستقوم السفارات والقنصليات بالتصديق على صحة توقيع المواطن، ثم إعادة التصديق على طلب فتح الحساب في مكاتب التصديق داخل مصر، وتقديم المستند بعد ذلك لفتح الحساب واعتماد التوقيعات دون الحاجة لوجود المواطن أمام موظفي البنك في مصر.

 

رعاية ودعم المصريين بالخارج

 وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية وجه بقيام البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بدورها "كجهة تقديم خدمة " بالنسبة للحسابات المصرفية والتصديق على توقيعات المواطنين بالخارج وذلك في إطار بذل كافة الجهود لرعاية ودعم المصريين بالخارج، وتوفير كافة التيسيرات الممكنة لهم بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

 

اختيار نحو (٢٠) دولة يوجد بها أعداد كبيرة من المصريين

 وأضاف السفير نبيل حبشي، أنه تم اختيار نحو ( ٢٠) دولة يوجد بها أعداد كبيرة من المصريين، كمرحلة أولى لبدء هذا التطبيق، مشيرًا إلى أن هناك لقاءات متواصلة مع مسئولي البنك المركزي لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ في أقرب وقت، الأمر الذي سيؤدي أيضًا إلى تشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم في أوعية مصرفية مصرية، وتيسير تحويلاتهم إلى مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وباء قاتل ينتشر بين أطفال دولة عربية بشكل خطير، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق