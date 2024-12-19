برلماني: كلمة السيسي بقمة دول الثماني النامية تعكس رؤية مصر الواضحة نحو دعم الشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:03 مساءً - أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تنعقد تحت عنوان «الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو تشكيل اقتصاد الغد».

وأكد مهران، في بيان له، أن الكلمة جاءت لتعبر عن رؤية مصر الاستراتيجية في دعم الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من أهم محركات الاقتصاد الحديث.

وأوضح عضو صحة الشيوخ، أن الرئيس السيسي ركز في كلمته على أهمية تمكين الشباب وتوفير الفرص الملائمة لهم للإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن الشباب يشكلون القوة الدافعة للاقتصاد العالمي، وأن استثمار الدول في طاقاتهم وقدراتهم يعزز فرص التنمية المستدامة.

كما أشار الرئيس إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الدول النامية لتبادل الخبرات وتطوير السياسات التي تساهم في دعم هذا القطاع الهام.

وأكد النائب علي مهران، أن الرئيس السيسي استعرض خلال كلمته الجهود التي تبذلها مصر في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تبني سياسات اقتصادية مشجعة وتوفير التسهيلات المالية والفنية اللازمة لنمو هذا القطاع، الذي يعتبر عنصرًا أساسيًا في توفير فرص العمل ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

وأضاف عضو صحة الشيوخ، أن الكلمة حملت رسالة قوية بشأن أهمية التعاون الدولي والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة الدول الثماني النامية، بهدف بناء اقتصاد يعتمد على الابتكار والإبداع ويستند إلى طاقات الشباب.

وثمن عضو صحة الشيوخ، دعوة الرئيس إلى ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيسهم في خلق بيئة اقتصادية محفزة للنمو والتطوير.

واختتم النائب الدكتور علي مهران، بيانه بالتأكيد على أن كلمة الرئيس السيسي في القمة تعكس التزام مصر القوي بدعم الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.