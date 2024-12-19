تحذيرات من رياح متغيرة تشهدها عدة محافظات يوم الجمعة - أخبار كلمتك

تحذيرات من رياح متغيرة تشهدها عدة محافظات يوم الجمعة - أخبار كلمتك

توقف عمليات إغلاق المحلات التجارية لهذا السبب - أخبار كلمتك

توقف عمليات إغلاق المحلات التجارية لهذا السبب - أخبار كلمتك

طارق صالح: اليمن لن ينهض إلا بعودة جماعة الحوثي إلى هذا الامر - أخبار كلمتك

طارق صالح: اليمن لن ينهض إلا بعودة جماعة الحوثي إلى هذا الامر - أخبار كلمتك

لمدة 5 سنوات.. وزارة الثقافة تحصل على حق الانتفاع لـ أرض «سيمبوزيوم أسوان» - أخبار كلمتك

لمدة 5 سنوات.. وزارة الثقافة تحصل على حق الانتفاع لـ أرض «سيمبوزيوم أسوان» - أخبار كلمتك

فعالية تدريبية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفرالشيخ بالتعاون مع «القومي للمرأة» - أخبار كلمتك

فعالية تدريبية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفرالشيخ بالتعاون مع «القومي للمرأة» - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يعلن انتهاء أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يعلن انتهاء أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية يعتمد الميزانية التقديرية لعام 2025 - أخبار كلمتك

مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية يعتمد الميزانية التقديرية لعام 2025 - أخبار كلمتك

الأهلي يكثف مفاوضاته مع نيس لحسم صفقة محمد عبد المنعم - أخبار كلمتك

الأهلي يكثف مفاوضاته مع نيس لحسم صفقة محمد عبد المنعم - أخبار كلمتك

دعم سوريا وفلسطين وإعادة إعمار لبنان، رسائل السيسي في جلسة أوضاع غزة وبيروت - أخبار كلمتك

دعم سوريا وفلسطين وإعادة إعمار لبنان، رسائل السيسي في جلسة أوضاع غزة وبيروت - أخبار كلمتك

غرفة شركات السياحة تعلن تفاصيل عقود الطوافة لحجاج 5 نجوم بمني وعرفات - أخبار كلمتك

غرفة شركات السياحة تعلن تفاصيل عقود الطوافة لحجاج 5 نجوم بمني وعرفات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

السيسي: مصر لن تألو جهدا فى دعم شعوب أمتها العربية والإسلامية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السيسي: مصر لن تألو جهدا فى دعم شعوب أمتها العربية والإسلامية - أخبار كلمتك

السيسي: مصر لن تألو جهدا فى دعم شعوب أمتها العربية والإسلامية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:48 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر لن تألو جهدا، فى دعم شعوب أمتها العربية والإسلامية لحفظ سيادتها وسلامة أراضيها وستواصل مصر جهودها الحثيثة، لخفض التصعيد فى المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار والسلام من أجل المضى قدما، على طريق التنمية والتقدم وبناء مستقبل أفضل لشعوبنا.


وترأس الرئيس السيسي الجلسة الثانية لمؤتمر الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي خصصت لمناقشة الكارثة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ولبنان، حيث ألقى الرئيس كلمة مصر خلال الجلسة، والتي تناولت الأوضاع في فلسطين ولبنان والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

غدًا.. الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا في عدد من المحافظات.. اعرفِ الأسماء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق