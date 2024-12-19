محافظ القاهرة يتفقد أعمال نقل 3 عنابر لذبح الضأن إلى مجزر 15 مايو الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:44 مساءً - تفقد محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، أعمال نقل 3 عنابر لذبح الضأن من مجزر البساتين إلى مجزر 15 مايو الجديد تمهيدًا لنقل باقى العنابر تباعًا، واغلاق مجزر البساتين ضمن جهود الدولة لإعادة تخطيط وتطوير حى الخليفة ورفع كفاءة المناطق المحيطة به.

وأكد محافظ القاهرة -في تصريحات اليوم /الخميس/- أنه تم افتتاح مجزر 15 مايو بعد الانتهاء من تجهيزه بأعلى المعايير الصحية، والفنية، والبيئية، واستكمال الأعمال به.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مجزر 15 مايو سيخدم أحياء المنطقة الجنوبية طرة، والمعصرة، وحلوان، ومايو، والتبين، والمعادي، والبساتين، والمقطم، ومصر القديمة، ودار السلام، والخليفة، والسيده زينب.

ويضم مجزر 15 مايو المقام على مساحة 7 أفدنة مبنى إداري، وعنبرين للذبح، ومظلتى إنتظار سيارت، وحظائر ايواء للحيوانات (الكورانتينة)، كما يضم المجزر خط لذبح الأغنام يستوعب 500 رأس يوميا تقريبا، بالإضافة إلى محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف، ومحطة كهرباء، وخزان للمياه سعة 1000م3، وشبكة للحريق مصممة طبقًا للمواصفات القياسية، وثلاجات لحفظ اللحوم، ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة، وسخانات تعمل بالطاقة الشمسية، والمكان مزود بكاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج.

رافق محافظ القاهرة، فى جولته، المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري، وعدد من قيادت المحافظة.