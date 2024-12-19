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الرياضة - 04:44 - رئيس وزراء بنجلاديش: العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان يؤثر في استقرار المنطقة والعالم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:44 - رئيس وزراء بنجلاديش: العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان يؤثر في استقرار المنطقة والعالم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:44 - رئيس وزراء بنجلاديش: العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان يؤثر في استقرار المنطقة والعالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:44 مساءً - قال رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش، محمد يونس: إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر منذ أكثر من عام ارتكب خلاله الاحتلال جرائم ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية.

وأضاف رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش، خلال كلمته في الجلسة الخاصة بدعم فلسطين ولبنان، على هامش قمة الدول الثماني النامية المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان يؤثر في الاستقرار بالمنطقة والعالم.

وتابع: إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان وسوريا.

ودعا محمد يونس، الأطراف الدولية الفاعلة لاتخاذ إجراءات عملية لوقف الانتهاكات الوحشية في فلسطين ولبنان، مشيرًا إلى أنه يجب تكثيف الجهود لتطبيق حل الدولتين.

وأكد، أنه يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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