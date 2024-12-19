طوابير لطلاب جامعة عين شمس على خطوط المحمول المجانية المدفوعة مقدما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:45 مساءً - قام قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس بتوزيع خطوط المحمول المجانية لشركة "وي"على الطلاب، وذلك لليوم الثاني على التواليـ حيث توفر الخطوط باقات إنترنت ومكالمات، مدفوعة مقدما لمدة عام.

طوابير بجامعة عين شمس توزيع خطوط المحمول المجانية على الطلاب مدفوعه مقدما

ويأتي ذلك تحت رعايه محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وفي إطار حرص الجامعة على دعم طلابها وتوفير الموارد اللازمة لهم.

توزيع الخطوط المدفوعة مسبقًا لمدة عام يستفيد منه طلبة طالبات المدن الجامعية وطلاب الأنشطة الطلابية، وقد شهدت هذه الفعالية إقبالًا غير مسبوق من قبل الطلاب الذين عبروا عن سعادتهم البالغة بهذه المبادرة.

تأتي هذه المبادرة من خلال قطاع التعليم والطلاب تحت إشراف أبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد للتعليم والطلاب وذلك في إطار توجيهات الدكتور رئيس الجامعة لتعزيز التواصل والتعلم الرقمي، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تفرض أهمية استخدام التكنولوجيا في التعليم وتخفيفا على كاهل الطلاب وأسرهم.

طب أسنان عين شمس تناقش الجيل القادم الشراكة مع الذكاء الاصطناعي

وفي سياق آخر نظمت كلية طب الأسنان جامعة عين شمس لقاء تحت عنوان "الجيل القادم من طب الأسنان الشراكة مع الذكاء الاصطناعي" وذلك في إطار نشاطات وحدة تعليم طب الأسنان المستمر المقدمة من كلية طب الأسنان جامعة عين شمس لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وخريجي الكلية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور كريم البطوطي، عميد الكلية، والدكتورة ولاء محمد حامد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف دينا صفوت مدير وحدة تعليم طب الأسنان المستمر.

ناقش اللقاء آخر التطورات الخاصة بالذكاء الأصطناعي في مجال طب الأسنان في التشخيص والمفاضلة بين خطط علاجية مقترحة مختلفة وتنفيذ هذه الخطط العلاجية بأفضل الطرق، وقد ساهمت الفعالية في خلق قنوات تواصل بين التخصصات المختلفة لطب الأسنان والتخصصات ذات الصلة وإتاحة الفرصة للتعرف على مجالات التعاون والتطوير.

جمع هذا التجمع المتميز محاضرين متميزين، وقادة ذوي رؤية لاستكشاف دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية لطب الفم والأسنان وتحدياته وإمكانياته المستقبلية للأطباء والباحثين والمعلمين على حد سواء.

وقد عزز هذا الحدث مكانة جامعة عين شمس كجامعة رائدة في تطوير تعليم طب الأسنان ومواكبة التطور التكنولوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم وخدمة القطاع الصحي والطبي للمجتمع وتنفيذ المشاريع البحثية المشتركة التي تعود بالنفع على محور التعليم العالي والبحث العلمي وتطبيقات طب الأسنان الاكلينيكي.

وخلال اللقاء تناول الدكتور شهاب الدين صابر أستاذ علاج الجذور بجامعة عين شمس والجامعة البريطانية في مصر مهام التعلم العميق لأبحاث طب الأسنان للحث على البحث العلمي.

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