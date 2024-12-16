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الرياضة - 06:51 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:51 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:51 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:51 مساءً - مواقيت الصلاة.. يستمر المسلمون في البحث بشكل دوري عن مواقيت الصلاة حرصا منهم على أداء كل صلاة في وقتها، الأمر الذي يجعلنا نعرض لكم في السطور التالية مواقيت الصلاة غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، وفقا لهيئة المساحة.

مواقيت الصلاة غدا

وتوفر كلمتك لمتابعيها كل ما يخص مواقيت الصلاة، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــا.

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة غدا في محافظة القـاهـرة

- يُرفع أذان صلاة الفجر غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:11 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 11:50 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 2:39 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 4:57 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 6:20 مساء.

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة غدا في محافظة الإسكندرية

- يُرفع أذان صلاة الفجر غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:18 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 11:56 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 2:41 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:0 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 6:24 مساء.

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة 2024

مواقيت الصلاة غدا في مدينة طنطــا

- يُرفع أذان صلاة الفجر غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 5:13 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 11:52 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 2:38 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 4:57 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 6:20 مساء.

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة غدا في مدينة الزقازيق

- يُرفع أذان صلاة الفجر غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 5:12 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 11:51 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 2:37 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 4:56 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 6:19 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في مدينة المنصورة

- يُرفع أذان صلاة الفجر غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 5:12 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 11:50 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 2:36 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 4:54 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 6:18 مساء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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