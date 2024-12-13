الرياضة - 03:36 - سعر الذهب الآن.. عيار 21 يتراجع 15 جنيها ويسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 03:36 مساءً - سعر الذهب الآن.. تراجع سعر الذهب الآن بختام تعاملات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، ليبلغ سعر الذهب الآن عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر تراجعًا بنحو 15 جنيهًا مسجلًا نحو 3820 جنيهًا للبيع، و3800 جنيهًا للشراء، وذلك بعدما سجل صباح اليوم 3835 جنيهًا للبيع، و3810 جنيهات للشراء.

سعر الذهب الآن

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، التحديث الأخير لـ سعر الذهب الآن، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــــا.

سعر الذهب الآن في مصر سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4365.75 جنيه 4342.75 جنيه عيار 22 4002 جنيها 3981 جنيها عيار 21 3820 جنيها 3800 جنيها عيار 18 3274.25 جنيه 3257.25 جنيه عيار 14 2546.75 جنيه 2533.25 جنيه عيار 12 2182.75 جنيه 2171.5 جنيه

سعر الذهب اليوم الجمعة 13 ديسمبر

سعر الذهب الآن عيار 24

تراجع سعر الذهب اليوم عيار 24 في مصر اليوم الجمعة عند 4365.75 جنيه للبيع، 4342.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 حالة من التراجع داخل محلات الصاغة عند 4002 جنيها للبيع، 3981 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

تراجع سعر الذهب اليوم عيار 21 اليوم في مصر، الأكثر مبيعا عند 3820 جنيها للبيع، 3800 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

كما سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من التراجع عند 3274.25 جنيه للبيع، 3257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

انخفض سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي اليوم الجمعة عند 2546.75 جنيه للبيع، 2533.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

سجل سعر الذهب اليوم عيار 12 في مصر تراجعا عند 2182.75 جنيه للبيع، 2171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الانخفاض عند 1637.25 جنيه للبيع، 1628.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في مصر ليسجل 30560 جنيها للبيع، 30400 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب الآن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 2670.8 دولار للبيع، و 2670.53 دولار للشراء.