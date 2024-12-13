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مسار يفاجئ الأهلي في الشوط الأول بدوري الكرة النسائية (فيديو) - أخبار كلمتك

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مسار يفاجئ الأهلي في الشوط الأول بدوري الكرة النسائية (فيديو) - أخبار كلمتك

مسار يفاجئ الأهلي في الشوط الأول بدوري الكرة النسائية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 03:35 مساءً -  تقدم فريق مسار بهدفين لهدف أمام فريق الأهلي بالشوط الأول بالمباراة التي تقام على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية.

وسجلت ميا داردن الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك مسار، من كرة مرتدة في الدقيقة 4 من زمن الشوط الأول.

 فيما تعادل مسار سريعًا، من ركلة جزاء أحرزتها مهيرة علي، في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول.

وأحرزت الهدف الثاني لمسار حسناء أوباباما في الدقيقة 26.

وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي:‏
حراسة المرمى: مها الدمرداش.
خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.
خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عصام.
خط الهجوم: منة طارق وميا داردن ونادين غازي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ونور إدريس وجنى محمود ومريم عفيفي وسارة الكرد وأشرقت عادل وأمل ناصر وحبيبة عمرو وشارتي روبن.

وانطلقت المباراة في الثانية والنصف ظهر اليوم على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، والتي يسعى الأهلي من خلالها لتأكيد انطلاقته القوية بالبطولة التي يشارك بها للمرة الأولى، ومواصلة انتصاراته المتتالية التي قادته لاعتلاء جدول ترتيب المسابقة.

وتمكن الأهلي من تحقيق العلامة الكاملة بالدوري بداية من الفوز على الزمالك في الجولة الأولى وعلى وادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت مرورا بالفوز على اتحاد بسيون والاتحاد السكندري والجونة وإنبي وبيراميدز وحتى الفوز على البنك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة، مسجلًا ٤٥ هدفا فيما تلقت شباكه هدفين فقط منذ انطلاق البطولة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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