الرياضة - 04:44 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. تراجع «الأصفر» وارتفاع «الأخضر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:44 مساءً - انخفض سعر الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 بختام التعاملات، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 4257.25 جنيه للبيع، و4228.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، سجل نحو 3902.5 جنيها للبيع، و3876.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، سجل نحو 3725 جنيها للبيع، و3700 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3192.75 جنيه للبيع، و3171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، سجل نحو 2483.25 جنيها للبيع، و2466.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، سجل نحو 2128.5 جنيه للبيع، و2114.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9، سجل نحو 1596.5 جنيه للبيع، و1585.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، سجل نحو 29800 جنيها للبيع، و29600 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب، سجل نحو 2601.76 دولار للبيع، و2601.49 دولار للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، بلغ نحو 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، بلغ نحو 50.97 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، بلغ نحو 50.96 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بلغ نحو 50.93 جنيه للبيع، و50.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار في البنك المركزي، بلغ نحو 50.94 جنيه للبيع، و50.81 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار في البنك الأهلي، بلغ نحو 50.95 جنيه للبيع، و 50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بلغ نحو 50.96 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة، بلغ نحو 50.95 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

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