إيران تدعو لمشاركة كل الأطياف في الحكومة السورية المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:45 مساءً - دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، إسرائيل للخروج من الأراضي السورية، قائلا: "نعرب عن خيبة أملنا من الصمت الدولي حيال اعتداءاتها".

إيران تدعو إسرائيل للخروج من سوريا

كما دعا الرئيس الإيراني لمشاركة كل الأطياف في الحكومة السورية المقبلة واحترامها العلاقات مع دول المنطقة.

وأضاف مسعود بزشكيان، أن الحياة المشتركة للشعب السوري بتنوع انتماءاته هي الضامن لاستقرار سوريا وأمنها"، مطالبا بحماية الممتلكات والبعثات الإيرانية في سوريا وتلك مسؤولية من يحكمون دمشق الآن.

ويوم الثلاثاء الماضي قال ممثل إيران في مجلس الأمن الدولي، إن مستقبل سوريا يجب أن يقرره شعبها بعيدا عن أي إملاءات خارجية، وذلك على حد تعبيره.

وأضاف مندوب إيران لدى مجلس الأمن: "هناك ضرورة للإبقاء على المؤسسات السورية لحماية الاستقرار والتأسيس لحل سياسي جامع"، لافتا إلى أن طهران تدعم بشكل كامل عملية انتقال سياسي بقيادة سورية.

وبدأ مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة لبحث التطورات الأخيرة في سوريا.



كلمة مندوب روسيا حول سوريا فى مجلس الأمن

وقال مندوب روسيا في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزي، إن سوريا دولة صديقة، وأن موسكو تتمني لها الأفضل، مضيفا: "السلامة الإقليمية لسوريا أصبحت الآن أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى".

وتابع مندوب روسيا في مجلس الأمن: "يجب على السوريين بذل أقصى جهد لضمان حوار وطني شامل دون تقسيم الناس لخاسرين وفائزين".

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