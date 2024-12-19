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إيران تدعو لمشاركة كل الأطياف في الحكومة السورية المقبلة - أخبار كلمتك

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إيران تدعو لمشاركة كل الأطياف في الحكومة السورية المقبلة - أخبار كلمتك

إيران تدعو لمشاركة كل الأطياف في الحكومة السورية المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:45 مساءً - دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، إسرائيل للخروج من الأراضي السورية، قائلا: "نعرب عن خيبة أملنا من الصمت الدولي حيال اعتداءاتها".

إيران تدعو إسرائيل للخروج من سوريا 

كما دعا الرئيس الإيراني لمشاركة كل الأطياف في الحكومة السورية المقبلة واحترامها العلاقات مع دول المنطقة.

وأضاف مسعود بزشكيان، أن الحياة المشتركة للشعب السوري بتنوع انتماءاته هي الضامن لاستقرار سوريا وأمنها"، مطالبا بحماية الممتلكات والبعثات الإيرانية في سوريا وتلك مسؤولية من يحكمون دمشق الآن.

ويوم الثلاثاء الماضي قال ممثل إيران في مجلس الأمن الدولي، إن مستقبل سوريا يجب أن يقرره شعبها بعيدا عن أي إملاءات خارجية، وذلك على حد تعبيره.

وأضاف مندوب إيران لدى مجلس الأمن: "هناك ضرورة للإبقاء على المؤسسات السورية لحماية الاستقرار والتأسيس لحل سياسي جامع"، لافتا إلى أن طهران تدعم بشكل كامل عملية انتقال سياسي بقيادة سورية.

وبدأ مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة لبحث التطورات الأخيرة في سوريا.


كلمة مندوب روسيا حول سوريا فى مجلس الأمن

وقال مندوب روسيا في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزي، إن سوريا دولة صديقة، وأن موسكو تتمني لها الأفضل، مضيفا: "السلامة الإقليمية لسوريا أصبحت الآن أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى".

وتابع مندوب روسيا في مجلس الأمن: "يجب على السوريين بذل أقصى جهد لضمان حوار وطني شامل دون تقسيم الناس لخاسرين وفائزين".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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