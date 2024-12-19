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مشاهير العرب - رمضان 2025.. أسيل عمران تنضم لأبطال مسلسل «لام شمسية» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - رمضان 2025.. أسيل عمران تنضم لأبطال مسلسل «لام شمسية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. أسيل عمران تنضم لأبطال مسلسل «لام شمسية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:44 مساءً - أعلنت الفنانة أسيل عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن انضمامها إلى فريق عمل مسلسل «لام شمسية» بطولة الفنانة أمينة خليل، اليوم الخميس، وذلك استعدادا لانطلاقته ضمن أعمال مسلسلات رمضان 2025.

و شاركت أسيل عمران، صورة من كواليس تصوير مسلسل «لام شمسية» عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «انضمامي إلى طاقم عمل مسلسل لام شمسية مع أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، ويسرا اللوزي».

يتكون مسلسل لام شمسية من 15 حلقة، ويضم في بطولته عدد من الفنانين، أبرزهم، أمينة خليل، أحمد السعدني، ومحمد شاهين من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج (ميديا هب- سعدي وجوهر).

أسيل عمران

آخر أعمال أسيل عمران

جدير بالذكر، أن آخر أعمال أسيل عمران مشاركتها بـ تامر حسني في أغنية حوا، حيث ظهرت معه في مقطع التصوير للأغنية.

وفي وقت سابق، كشف الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تعاون جديد يجمعه بالفنانة أسيل عمران خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نجاحهما الأول في أغنية ناسيني ليه التي انطلقت في 2019.

وشارك تامر حسني صورة تجمعه بالفنانة أسيل عمران عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «رجعنا لكم تاني أنا والنجمة الجميلة أسيل عمران بعد كليب ناسيني ليه اللي كلكم حبيتوه».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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