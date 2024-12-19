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طقس الجمعة، تحذير من الصقيع على هذه الأماكن - أخبار كلمتك

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طقس الجمعة، تحذير من الصقيع على هذه الأماكن - أخبار كلمتك

طقس الجمعة، تحذير من الصقيع على هذه الأماكن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:05 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الجمعة، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدل ويصل ارتفاع الامواج من 1.5:2.25 متر.

وأشارت  هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.5 متر.

نصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 05

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:10

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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