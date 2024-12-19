المؤشر الأوروبي يسجل أسوأ أداء منذ نوفمبر الماضي متأثرًا بتطورات السياسة النقدية العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:50 مساءً - هبطت أسواق الأسهم الأوروبية هبوطًا حادًا خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، متأثرة بتلميحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة مقارنة بتوقعات سابقة.

أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال ختام اليوم الخميس

وجاء أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال ختام اليوم الخميس كالأتي:

تراجع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 7.77 نقطة أو بنسبة 1.51% إلى مستوى 506.66 نقطة في نهاية التعاملات.

أسوأ جلسة لمؤشر Stoxx 600 الأوروبي منذ 12 نوفمبر الماضي

وبهذا التراجع يكون المؤشر قد سجل أسوأ جلسة له منذ 12 نوفمبر الماضي، مع تراجع جميع القطاعات والبورصات الرئيسية في أوروبا.

انخفاض مؤشر FTSE 100 البريطاني

وتراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني 93.79 نقطة أو بنسبة 1.14% عند الإغلاق إلى مستوى 8105.32 نقطة.

انخفاض مؤشر CAC 40 الفرنسي

كما انخفض مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 90.25 نقطة أو بنسبة 1.22% عند الإغلاق إلى مستوى 7294.37 نقطة.

يشار إلى أن التحرك الهبوطي جاء بعد عمليات البيع في وول ستريت يوم الأربعاء.

وكان الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الاقتراض لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.5%.

وأشار إلى أنه من المرجح أن يكون هناك خفضان فقط لأسعار الفائدة في العام 2025، بدلًا من التخفيضات الأربعة التي تضمنتها توقعاته السابقة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع: "لقد تحركنا بسرعة كبيرة للوصول إلى هنا، وأعتقد أننا نتحرك بشكل أبطأ في المستقبل".

أثارت هذه التعليقات حالة من الذعر في وول ستريت، مع هبوط الأسهم الأميركية في ظل تعرض معنويات السوق الصاعدة لصدمة.

أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.75% خلال اجتماعه في ديسمبر، حسبما أعلن يوم الخميس، وذلك بعد ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر خلال نوفمبر.

كان قرار البنك المركزي في المملكة المتحدة متوافقًا مع التوقعات، على الرغم من أن المتداولين فوجئوا بحقيقة أن ثلاثة من صناع السياسات صوتوا لصالح خفض أسعار الفائدة بينما صوت ستة لصالح الإبقاء عليها، وهي خطوة متشائمة أكثر من المتوقع.

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