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مع اقتراب تشغيله.. تعرف على محطات الأتوبيس الترددي - أخبار كلمتك

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مع اقتراب تشغيله.. تعرف على محطات الأتوبيس الترددي - أخبار كلمتك

مع اقتراب تشغيله.. تعرف على محطات الأتوبيس الترددي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 05:59 مساءً - الأتوبيس الترددي.. أيام قليلة تفصلنا على تشغيل خدمة الأتوبيس الترددي «BRT» على الطريق الدائري، لذلك يبحث الكثير من المواطنين عن أسماء وأماكن محطات الأتوبيس الترددي الجديد.

وتستعد وزارة النقل لتشغيل خدمة الأتوبيس الترددي لربط عدد من الطرق الرئيسية حول القاهرة الكبرى، وعلى رأسها الطريق الدائري، حيث أنشأت أكثر من 50 محطة تهدف إلى تسهيل حركة النقل وتوفير خيارات مريحة للمسافرين.

موعد تشغيل الأتوبيس الترددي

ومن المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى للأتوبيس الترددي خلال الأيام القادمة، في الجزء الذي تم توسعته وتطويره على الطريق الدائري من السلام حتى نزلة قليوب.

محطات الأتوبيس الترددي

وستتوزع محطات الأتوبيس الترددي على طول الطريق الدائري، وهي كالتالي:

- محطة المشير طنطاوي.

- محطة كايرو فستيفال سيتي.

- محطة أكاديمية الشرطة.

الأتوبيس الترددي

- محطة طريق السويس.

- محطة عدلي منصور.

- محطة موقف العاشر من رمضان.

- محطة غرب الرشاح.

- محطة التروللي.

- محطة مؤسسة الزكاة.

- محطة مصرف بلبيس.

- محطة عزبة الجزيرة.

- محطة المرج.

- محطة رشاح وخصوص.

- محطة مسطرد.

- محطة متولي الشعراوي.

- محطة العصار.

- محطة منطي.

- محطة إسكندرية الزراعي.

- محطة بسوس.

- محطة بسوس القناطر.

- محطة الوراق.

- محطة تحيا مصر.

- محطة مترو إمبابة.

- محطة بشتيل.

- محطة أحمد عرابي.

- محطة أرض اللواء.

- محطة محور 26 يوليو.

- محطة المعتمدية.

- محطة زنين.

- محطة صفط اللبن.

- محطة منشية البكاري.

- محطة النور.

- محطة مسجد المدينة.

- محطة فيصل.

- محطة الهرم.

- محطة ترسة.

- محطة مصر للطيران.

- محطة الطالبية.

- محطة المنيب.

- محطة البحر الأعظم.

- محطة الزهراء.

- محطة العزبة.

الأتوبيس الترددي

- محطة محور الحضارة.

- محطة الجزائر.

- محطة الأوتوستراد.

- محطة الهضبة الوسطى.

- محطة سيتي سنتر المعادي.

- محطة الصيد.

- محطة البروان.

- محطة محور الشهيد.

- محطة مدخل التجمع.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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