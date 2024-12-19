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وزارة الثقافة تشكر الرئيس السابق للمصنفات الفنية - أخبار كلمتك

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وزارة الثقافة تشكر الرئيس السابق للمصنفات الفنية - أخبار كلمتك

وزارة الثقافة تشكر الرئيس السابق للمصنفات الفنية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - حرصت وزارة الثقافة على توجيه الشكر للدكتور خالد عبد الجليل، عقب انتهاء مهمته في رئاسة المصنفات الفنية.

ونشرت الوزارة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تتوجه وزارة الثقافة بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور خالد عبد الجليل على جهوده المتميزة أثناء توليه رئاسة الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية. لقد ساهمت جهوده في دعم العمل الثقافي وتعزيز قيم الفن والإبداع..مع أطيب التمنيات له بدوام النجاح والتوفيق في مسيرته المقبلة”

يذكر أن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو كلف جمال عيسى قائمًا بأعمال الإدارة المركزية للمصنفات الفنية، حتى اختيار رئيس جديد لها.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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