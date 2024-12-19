حالة الطقس في الإسكندرية.. نوة الفيضة الصغرى تضرب سواحل البحر المتوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:03 مساءً - نوة الفيضة الصغرى.. تشهد حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، العديد من التقلبات الجوية وسقوط أمطار غزيرة على كافة المناطق بالمحافظة، تزامنًا مع أول أيام نوة الفيضة الصغرى.

طقس الإسكندرية

تعيش الإسكندرية، اليوم الخميس، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ يسود طقسًا غائمًا مائل للبرودة على كافة الأنحاء وصقيع منذ ساعات الصباح الأولى، وسط توقعات بهطول الأمطار.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاض الحرارة، مع وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على الإسكندرية ومحافظات السواحل الشمالية.

درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم

وتسجل درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم 20 درجة مئوية للعظمى و12 للصغرى، وسرعة الرياح 3 كيلو مترات في الساعة، بينما تسجل نسبة الرطوبة 61%.

نوة الفيضة الصغرى

ضربت نوة الفيضة الصغرى ساحل البحر المتوسط والسواحل الشمالية، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، وتستمر لمدة 5 أيام تقريبًا، مصاحبة حالة من التقلبات الجوية والطقس السيء على الإسكندرية والمحافظات الساحلية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار على المحافظات الساحلية، وقد تتشكل السيول على بعض مناطق المحافظة، مع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا مساءً على «الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ».

نوة الفيضة الصغرى 2024

وتعد نوة الفيضة الصغرى، واحدة من أخطر النوات التي تشهدها الإسكندرية في الشتاء، حيث تعد الموعد الرسمي لبداية فصل الشتاء.

نوة الفيضة الصغرى في الإسكندرية

وأعلنت محافظة الإسكندرية رفع حالة الطوارئ لاستقبال نوة الفيضة الصغرى، حيث تعتبر أشد النوات الشتوية التي تهب على المدينة الساحلية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من شدة النوة والتي يصاحبها أمطار غزيرة ورياح عاتية وصقيع فضلا عن عدم استقرار الأحوال الجوية والغيوم التي تغطي السماء.