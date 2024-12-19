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مشاهير العرب - أسما إبراهيم تستضيف أيمن بهجت قمر الليلة بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أسما إبراهيم تستضيف أيمن بهجت قمر الليلة بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أسما إبراهيم تستضيف أيمن بهجت قمر الليلة بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:03 مساءً - تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم، الكاتب أيمن بهجت قمر في الحلقة الجديدة لبرنامج «حبر سري» المقرر أن تذاع اليوم الخميس في تمام الساعة الـ 10 مساء عبر شاشة القاهرة والناس، ومن المفترض أن يكشف خلالها عن الكثير من التفاصيل والأسرار المثيرة حول حياته الفنية والشخصية.

وكانت الصفحة الرسمية لشاشة القاهرة والناس، أعلنت عن استضافة السيناريست أيمن بهجت قمر في «حبر سري» عبر حسايها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «السيناريست والشاعر الكبير ايمن بهجت قمر ضيف الإعلامية اسما إبراهيم في حلقة خاصة جدا من برنامج حبر سري يومي الخميس والجمعة 19 ديسمبر الساعة 9 مساء على القاهرة والناس».

آخر أعمال أيمن بهجت قمر

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال أيمن بهجت قمر فيلم ري ستارت الذي يجمعه بالنجم تامر حسني، ومن المفترض انطلاقته ضمن أفلام عيد الفطر لعام 2025.

تفاصيل فيلم ري ستارت

ويعد فيلم ري ستارت هو التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد في السينما، بعدما قدما معاً فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، والفيلم تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه، وشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، شهد الشاطر.

أبطال فيلم ري ستارت

ويضم فيلم ري ستارت، في بطولته، عدد من نجوم الفن بجانب تامر حسني، وهم: هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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