اخذ جبايات من مسافرين شماليين للسماح لهم بدخول عدن(صور) - أخبار كلمتك

اخذ جبايات من مسافرين شماليين للسماح لهم بدخول عدن(صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. إيهاب توفيق ضيفاً مع مني الشاذلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. إيهاب توفيق ضيفاً مع مني الشاذلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مجدي الهواري يكشف عن البوستر الرسمي لقصة الـتوربيني «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مجدي الهواري يكشف عن البوستر الرسمي لقصة الـتوربيني «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تحقيقه 258 مليون جنيه.. سحب فيلم «ولاد رزق 3 من دور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تحقيقه 258 مليون جنيه.. سحب فيلم «ولاد رزق 3 من دور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تأجيلها.. المطرب «أبو» يكشف عن موعد طرح أغنية «الحرب العالمية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تأجيلها.. المطرب «أبو» يكشف عن موعد طرح أغنية «الحرب العالمية» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - آخر تحديث لسعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - آخر تحديث لسعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

التعليم يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة «ISEF» للعلوم والهندسة 2024 - أخبار كلمتك

التعليم يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة «ISEF» للعلوم والهندسة 2024 - أخبار كلمتك

لكافة الصفوف.. موعد امتحانات المصريين في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

لكافة الصفوف.. موعد امتحانات المصريين في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

الثقافة تقدم ورشا متنوعة ضمن فعاليات أسبوع «أهل مصر» للأطفال بشرم الشيخ - أخبار كلمتك

الثقافة تقدم ورشا متنوعة ضمن فعاليات أسبوع «أهل مصر» للأطفال بشرم الشيخ - أخبار كلمتك

الجيزة تستعد لماراثون زايد الخيري بمشاركة 3000 متسابق - أخبار كلمتك

الجيزة تستعد لماراثون زايد الخيري بمشاركة 3000 متسابق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

لكافة الصفوف.. موعد امتحانات المصريين في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لكافة الصفوف.. موعد امتحانات المصريين في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

لكافة الصفوف.. موعد امتحانات المصريين في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - امتحانات المصريين في الخارج.. مع اقتراب ماراثون الامتحانات، يبحث العديد من الطلاب المقيمين خارج الدولة المصرية، عن موعد عقد امتحانات المصريين في الخارج للفصل الدراسي الأول.

موعد امتحانات المصريين في الخارج 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات المصريين في الخارج، بداية من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، تزامنًا مع امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل بالدولة.

موعد امتحانات المصريين في الخارج 2025

ضوابط عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

وأكدت الوزارة، أنه سيتم عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج للفصل الدراسي الأول، بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي، طبقًا للمناهج التي تم تدريسها في جمهورية مصر العربية والمقررة للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

خطوات التقديم لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

حددت وزارة التربية والتعليم، طريقة تسجيل الطلاب لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025، وجاءت كالتالي:

الخطوة الأولى: إنشاء حساب خاص بولي الأمر على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج.

الخطوة الثانية: تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات العام الدراسي الحالي على نظام المصريين في الخارج.

الخطوة الثالثة: سداد مبلغ 100 دولار أمريكي لكل طالب، في أي مرحلة دراسية، من خلال المنصة الإلكترونية.

الخطوة الرابعة: تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج.

الخطوة الخامسة: استيفاء البيانات المطلوبة كافة في الاستمارة بكل دقة.

الخطوة السادسة: رفع أصول المستندات.

الخطوة السابعة: فع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF.

الخطوة الأخيرة: طباعة استمارة التقدم.

اقرأ أيضاً
موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 للفصل الدراسي الأول

الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج 2024/ 2025

«التعليم» تحدد موعد امتحانات المصريين في الخارج للفصل الدراسي الأول 2025

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات | الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق