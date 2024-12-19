لكافة الصفوف.. موعد امتحانات المصريين في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - امتحانات المصريين في الخارج.. مع اقتراب ماراثون الامتحانات، يبحث العديد من الطلاب المقيمين خارج الدولة المصرية، عن موعد عقد امتحانات المصريين في الخارج للفصل الدراسي الأول.

موعد امتحانات المصريين في الخارج 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات المصريين في الخارج، بداية من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، تزامنًا مع امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل بالدولة.

ضوابط عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

وأكدت الوزارة، أنه سيتم عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج للفصل الدراسي الأول، بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي، طبقًا للمناهج التي تم تدريسها في جمهورية مصر العربية والمقررة للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

خطوات التقديم لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

حددت وزارة التربية والتعليم، طريقة تسجيل الطلاب لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025، وجاءت كالتالي:

الخطوة الأولى: إنشاء حساب خاص بولي الأمر على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج.

الخطوة الثانية: تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات العام الدراسي الحالي على نظام المصريين في الخارج.

الخطوة الثالثة: سداد مبلغ 100 دولار أمريكي لكل طالب، في أي مرحلة دراسية، من خلال المنصة الإلكترونية.

الخطوة الرابعة: تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج.

الخطوة الخامسة: استيفاء البيانات المطلوبة كافة في الاستمارة بكل دقة.

الخطوة السادسة: رفع أصول المستندات.

الخطوة السابعة: فع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF.

الخطوة الأخيرة: طباعة استمارة التقدم.