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الجيزة تستعد لماراثون زايد الخيري بمشاركة 3000 متسابق - أخبار كلمتك

الجيزة تستعد لماراثون زايد الخيري بمشاركة 3000 متسابق - أخبار كلمتك

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الجيزة تستعد لماراثون زايد الخيري بمشاركة 3000 متسابق - أخبار كلمتك

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الجيزة تستعد لماراثون زايد الخيري بمشاركة 3000 متسابق - أخبار كلمتك

الجيزة تستعد لماراثون زايد الخيري بمشاركة 3000 متسابق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:27 مساءً - عقد محمود الصبروط، وكيل  وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات الفرعية بالمديرية، وذلك لمتابعة آخر الاستعدادات لماراثون زايد الخيري، والذي يشهد مشاركة أكثر من 3000 متسابق من أبناء المحافظة.

وأكد الصبروط على أهمية الدور الذي تلعبه الإدارات الفرعية في نجاح هذا الحدث الرياضي والإنساني، مشددًا على ضرورة الترويج الجيد للماراثون، والتأكد من اكتمال كافة الاستعدادات اللوجستية لضمان انسيابية سير السباق.

 

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تشجيع أكبر عدد من الشباب على المشاركة

وتم التأكيد على ضرورة استمرار التسجيل في الماراثون، وتشجيع أكبر عدد من الشباب على المشاركة، خاصة أن هناك جوائز قيمة، منها خمس رحلات عمرة، ستكون من نصيب المسجلين في الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر.

كما تم التأكيد على أهمية توفير كافة التسهيلات اللوجستية للمشاركين، مثل أماكن التجمع والنقل، وتوفير الإسعافات الأولية.

وشدد الصبروط على أهمية التوعية بأهداف الماراثون، والقيم التي يحملها، مثل التضامن والعمل الخيري، مؤكدًا أهمية التعاون مع الجهات المعنية الأخرى لضمان نجاح الحدث، مثل وزارة الصحة والأمن.
 

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أهداف ماراثون زايد الخيري

ويهدف  ماراثون زايد الخيري إلى تعزيز الروح الرياضية والتنافس الشريف بين الشباب، بالإضافة إلى جمع التبرعات لأعمال الخير، كما يسعى الماراثون إلى نشر ثقافة الرياضة الصحية بين أفراد المجتمع.

وأعرب محمود الصبروط عن ثقته في نجاح ماراثون زايد الخيري، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس مدى اهتمام الدولة بالشباب والرياضة، ويساهم في بناء مجتمع صحي وسعيد.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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