اخذ جبايات من مسافرين شماليين للسماح لهم بدخول عدن(صور) - أخبار كلمتك

اخذ جبايات من مسافرين شماليين للسماح لهم بدخول عدن(صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. إيهاب توفيق ضيفاً مع مني الشاذلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. إيهاب توفيق ضيفاً مع مني الشاذلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مجدي الهواري يكشف عن البوستر الرسمي لقصة الـتوربيني «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مجدي الهواري يكشف عن البوستر الرسمي لقصة الـتوربيني «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تحقيقه 258 مليون جنيه.. سحب فيلم «ولاد رزق 3 من دور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تحقيقه 258 مليون جنيه.. سحب فيلم «ولاد رزق 3 من دور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تأجيلها.. المطرب «أبو» يكشف عن موعد طرح أغنية «الحرب العالمية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تأجيلها.. المطرب «أبو» يكشف عن موعد طرح أغنية «الحرب العالمية» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - آخر تحديث لسعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - آخر تحديث لسعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

التعليم يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة «ISEF» للعلوم والهندسة 2024 - أخبار كلمتك

التعليم يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة «ISEF» للعلوم والهندسة 2024 - أخبار كلمتك

لكافة الصفوف.. موعد امتحانات المصريين في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

لكافة الصفوف.. موعد امتحانات المصريين في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

الثقافة تقدم ورشا متنوعة ضمن فعاليات أسبوع «أهل مصر» للأطفال بشرم الشيخ - أخبار كلمتك

الثقافة تقدم ورشا متنوعة ضمن فعاليات أسبوع «أهل مصر» للأطفال بشرم الشيخ - أخبار كلمتك

الجيزة تستعد لماراثون زايد الخيري بمشاركة 3000 متسابق - أخبار كلمتك

الجيزة تستعد لماراثون زايد الخيري بمشاركة 3000 متسابق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مصطفى مدبولي يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصطفى مدبولي يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان - أخبار كلمتك

مصطفى مدبولي يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:27 مساءً -  ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس القومي للسكان، لمتابعة الجهود الوطنية لمواجهة التحديات السكانية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.  

 

الموقف السكاني الحالي والإجراءات المتخذة لتنظيم الأسرة

 استعرض الاجتماع تقريرًا شاملًا عن الموقف السكاني الحالي والإجراءات المتخذة لتنظيم الأسرة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني ومتطلبات التنمية.  

 

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية تكاتف جهود جميع الجهات التنفيذية والمجتمعية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان، مشددًا على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية القضية السكانية وأثرها على الاقتصاد الوطني.  

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في دعم المبادرات الهادفة للارتقاء بجودة حياة المواطنين، مع التركيز على تعزيز دور الشباب والمرأة في نشر الوعي بقضايا السكان والصحة الإنجابية.  

يُذكر أن المجلس القومي للسكان يعد إحدى الآليات الوطنية الرئيسية التي تعمل على تنفيذ السياسات السكانية في مصر، من خلال التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

شعبة المخابز تكشف مصير رغيف الخبز المدعم بعد التحول إلى الدعم النقدي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق