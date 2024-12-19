تصنيف الفيفا، المغرب الأول إفريقيًّا ومصر ثالثًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:54 صباحاً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تصنيف المنتخبات الوطنية لشهر ديسمبر الجاري وهو التصنيف الأخير في عام 2024.

ترتيب أفضل 10 منتخبات في أفريقيا

وبحسب تصنيف الفيفا فإن منتخب المغرب تصدر التصنيف الأفريقي للمنتخبات وجاء خلفه منتخب السنغال ثم مصر ثالثًا والجزائر رابعًا ونيجيريا في المركز الخامس.

منتخب مصر في تصنيف الفيفا

واحتل المنتخب الوطني المركز الـ33 في تصنيف الفيفا اليوم الخميس وهو نفس المركز الذي احتله في آخر تصنيف صدر بشهر نوفمبر الماضي.

وتعادل منتخب مصر في مباراتين متتاليتين أمام كاب فيردي وبتسوانا ليحتل المنتخب المركز الـ 33 في تصنيف الفيفا.

وأسدل الستار على تصفيات أمم أفريقيا 2025 في المجموعات الـ 12 بعد انتهاء الجولة السادسة والأخيرة.

واختتمت مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2025 والتي شهدت اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة للكان.

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